...Stricken. Einen selbstgemachten Winterpulli kann man super zu Weihnachten verschenken, oder gleich selbst behalten.

... eine neue Sprache. Damit sind Sie im nächsten Sommer-Urlaub schon bestens gerüstet.

... oder einfach nur eine Umstellung der Wohnungs-/oder Zimmereinrichtung. Den Nebel lässt das ganz sicher vergessen!

11. Geben Sie sich die volle Ladung Kultur!

Lassen Sie sich über die hiesigen Konzert-/Kino-/ oder Theatersäle in fremde Welten entführen. (Wo lässt sich die dicke Nebelsuppe sonst am Besten verdrängen?) Alle Kulturinstitutionen sind mitten in der neuen Saison. Keine Sommerpause kann einem was vermiesen. Grund genug, die warme Stube für ein Weilchen zu verlassen und mit neuen Eindrücken nach Hause zu kommen.

Hier gehts zu den Konzert- und Theatervorstellungen.

Hier gibts das aktuelle Kinoprogramm in Solothurn.

