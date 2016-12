Im Rückblick auf seine drei «Chef-Jahre» meint Chris van den Broeke: «Zuletzt ist das Fest immer sehr friedlich gewesen. Das schwierigste Jahr war sicher das erste gewesen.» Hatte doch der frischgebackene OK-Chef nach der längeren «Ära Marco Lupi» vor allem auf dem Friedhofplatz durchgesetzt, dass sich auch die dortigen Wirte an den Festkosten beteiligen müssen. Allein der Bereich Sicherheit mache inzwischen einen fünfstelligen Betrag aus, meinen van den Broeke wie auch Schnetz.

Die Lücke wird ausgefüllt

Thomas Schnetz hat bisher innerhalb des Märet-Fescht-OK die Bereiche Sicherheit, Sucht und Jugendschutz betreut, Letzteres seit Jahren ein grosses Thema am Sommerstadtfest. «Auch das Kinderspielfest auf dem Zeughausplatz gehörte zu meinen bisherigen Aufgaben», erklärt der an der letzten Generalversammlung gekürte, neue OK-Chef. «Damit geht die Arbeit nahtlos weiter», ist der bisherige OK-Chef van den Broeke überzeugt. Dies vor allem im Rückblick auf den eigenen Amtsantritt vor drei Jahren: Damals hörte das gesamte, seit Jahren erprobte vorherige Team gemeinsam auf. Die Lücke im OK durch van den Broekes Rücktritt kann insofern locker geschlossen werden, als mit Daniel Lopez ein Ersatz gefunden wurde, der den Aufgabenbereich von Thomas Schnetz übernimmt. Komplettiert wird das OK durch die bisherigen Chargierten, die da sind Karin Bähler (Sekretariat), Samuel Eichenberger (Bau), Thomas Burki (Finanzen), Stefan Wigger (Rahmenprogramm, Musik) und Mario Junker (Vizepräsident, Abfall). Nach wie vor wird das seit 1978 existierende Märet-Fescht im Auftrag der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn SGSo durchgeführt.

Rad nicht neu erfinden

Grosse Veränderungen soll es im nächsten Juni jedoch durch den Wechsel an der OK-Spitze nicht geben. Thomas Schnetz: «Ein funktionierendes Fest muss man ja nicht neu erfinden. Wir werden an bewährten Programmpunkten festhalten.» Auch sei man sich im OK bewusst, dass «das Märet-Fescht für die Solothurner Vereine sehr wichtig ist». So finanzieren vor allem Fasnachts-Gruppierungen jeweils im Sommer durch den Umsatz am grossen Stadtfest ihre aufwendigen winterlichen Aktivitäten.