Idee aus den USA

Die Idee stammt ursprünglich aus den USA, wurde aber schon in verschiedenen europäischen Städten umgesetzt. Unter anderem auch in Wien oder Berlin, wie es auf Anfrage bei den Organisatoren rund um Boris Graber heisst. Der bekannteste unter diesen «Runs» dürfte der Electric Run sein, der schon in Dubai, Melbourne oder Kuala Lumpur Tausende von Menschen in Neon-Kleidung zum Rennen animiert hat.

Graber kam die Idee, so etwas auch in der Schweiz durchzuführen, als er 2012 dabei war, als der Halbmarathon mitten durchs KKL führte. «Das war ein grossartiges Erlebnis. Es gab Musik, die Leute feierten ausgelassen und tanzten fast, statt zu rennen. Da wusste ich das so was auch in einem grösseren Rahmen einmal stattfinden sollte.»

Und nun fast vier Jahre später am 10. September ist es soweit. Auf die Frage hin, ob der Light Run sich nicht mit dem «Quer durch Solothurn» schneide, der bereits zum 44. Mal am Tag davor, stattfindet, meint Graber, das dies bereits von den Organisatoren beider Läufe abgesprochen sei und deshalb kein Problem darstelle. «Wir verwenden sogar dieselbem Absperrgitter».

Das Datum sei ideal, weil es schon früh eindunkle, die Lichtshows also zum Start des Runs schon gut zur Geltung kämen, es aber hoffentlich noch nicht allzu kalt sei abends.

Alle Zeit der Welt hat man für die 5km durch die Stadt zwar nicht aber mit 1 1/4 Stunden trotzdem eine ganze Menge. «Es sollte genug Zeit vorhanden sein die acht Erlebniszonen, die geplant sind in aller Ruhe zu besuchen und sich auf die eine oder andere Überraschung freuen zu können», so der zuversichtliche Graber.