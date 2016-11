Kalt ist es an diesem Dienstagmorgen in der Barockstadt. Es zieht in den Gassen und der Nebel drückt von oben auf die Stadt. Die Leute eilen durch die Strassen, zum Bahnhof, ins Büro oder in die Schule.

Auf die US-Wahl angesprochen, bleiben die meisten kurz stehen und geben ihre Meinung dazu ab.

Der fast einstimmige Tenor: «Eine Katastrophe». Den Meisten behagt die Vorstellung des Präsidenten Trump nicht wirklich.

Guido Affolter aus Aeschi (60) findet es gar «zum Kotzen». Trump werde die Welt auf den Kopf stellen, er werde sich vielleicht mit «Putin oder Erdogan verstehen». Mal schauen wohin das führe.