«pimp my art» bedient sich alter Kunstwerke, kreiert auf deren Grundlage neue zeitgenössische Kunst. Alte Leinwände wurden in der Kunstwelt schon öfter mal übermalt, verbessert und zigmal eingesetzt. Am Kunst-Supermarkt provoziert die Aktion die Auseinandersetzung und die Diskussion um die Werte in der Kunst.

Der Schweizer Kunst-Supermarkt in Solothurn ist trotz vieler Kopierversuche ein einmaliger Schweizer Kunst-Event. Das liegt am klaren Ausstellungskonzept und an der strengen Künstler-Auswahl.

89 Künstlerinnen und Künstler aus 12 Nationen zeigen in Solothurn 6000 Werke. Der Kunst-Supermarkt hat sich zu einem Kunst-Ereignis mit nationaler Beachtung entwickelt. Neben vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern stellen mehr als 30 Teilnehmende zum ersten Mal ihre Werke in Solothurn aus - es gibt also viel Neues zu entdecken!

Die Ausstellung ist eine Fundgrube für Schnäppchenjäger, Kunstkenner, aber auch für jene, welche sich unbeschwert und ohne Schwellenangst mit dem Thema Kunst auseinandersetzen wollen. Für die diesjährige Ausstellung rechnen die Organisatoren mit über 20'000 Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Schweiz.

Geöffnet ist die Ausstellung täglich während acht Wochen vom 11. November 2016 bis zum 8. Januar 2017. Sämtliche ausgestellten Werke in den Preiskategorien CHF 99.-, 199.-, 399.- und 599.- können vor Ort erworben werden. An den Wochenenden im Dezember kann man in eigens eingerichteten Künstlerateliers den Kunstschaffenden während der Arbeit zuschauen. (sda)

Die öffentliche Vernissage findet am Donnerstag, 10. November um 18 Uhr in der RothusHalle, Schöngrünstrasse 2 in Solothurn statt.

Die Ausstellung dauert vom 11. November 2016 bis zum 8. Januar 2017.

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 14-20 Uhr Samstag/Sonntag: 11-17 Uhr 24./26./31.12.2016 und 2.1.2017 jeweils 11-16 Uhr 25.12.2016 und 1.1.2017 geschlossen