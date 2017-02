Endgültig, sollte man meinen. Zunächst noch bremsten gesundheitliche Probleme Kochers Anschlusspläne aus, mit der Gitarre und in anderer Formation wieder auf die Bühne zu steigen. Als Nachlass blieben Tonaufnahmen mit drei Songs, die jetzt plötzlich die Wiedergeburt von «Killer» ankündigen.

«Wieder ein Lebenszeichen»

Seit Ende 2016 ist Kocher wieder auf den Beinen, und seit Januar rockt die Band in neuer Besetzung wieder in einem Probekeller. Von den ersten Klängen zeugt auch ein Spontanvideo auf der Band-Homepage. Die Vorabproduktion mit drei Stücken, die als CD zu haben ist, soll zum Appetizer für ein Album werden, das laut Kocher Ende Jahr erscheint. «Damit geben wir wieder ein Lebenszeichen vor uns.»

Der letzte «Killer»-Sänger Andy Lickford hatte Kocher zu einem Konzert seiner «Judas Priest»-Cover-Band namens «Cutest Beast» eingeladen. «Die haben unglaublich abgedrückt und leben den Rock’n’Roll», so Kocher. Aus dieser Formation konnten ausserdem Peter Berger (Gitarre) und Roberto Antonucci (Schlagzeuger) für die «Killer»-Neuauflage gewonnen werden. Beide sind seit Teeniejahren Fans der Musik von «Killer» und «Motörhead». Als Bassistin kommt mit Emi Bassbabe die erste «Killer»-Frau an Bord, wie Kocher augenzwinkernd berichtet: «Trotz meiner anfänglichen Bedenken: Sie ist ein Tier am Bass und wertet das Line-Up optisch total auf.»