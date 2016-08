«Nach ersten Erkenntnissen der Spezialisten der Brandermittlung ist der Brand auf menschliches Versagen zurückzuführen», hiess es in einer Medienmitteilung, welche die Kantonspolizei Solothurn am Tag des Brandes im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses an der Allmendstrasse 31 verschickte. Weitere Ermittlungen seien im Gang.