Starker Wind ist der Feind des Fasnachtsumzugwagens. 2016 hatte Petrus gar kein Erbarmen mit den Narren und schicke dem Regen noch Böen als Begleiter. Für den zweiten Umzug am Dienstagnachmittag waren Winde bis zu 80km/h vorausgesagt. Kurzum wurden die Zünfte informiert: Umzug Ja, aber ohne grosse Wagen.

Heuer sind die Vorboten ähnlich. Wegen Sturmtief Udo musste am Montag eine starke Wetterwarnung ausgelöst werden. «Am Dienstag werden zunächst in der Romandie, später auch im zentralen und zum Abend hin im östlichen Flachland Sturmböen erwartet», warnte Meteonews. Der Südwest- bis Westwind erreiche am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch seinen Höhepunkt mit Windspitzen im Flachland von 70 bis 100 km/h, an exponierten Lagen teilweise bis über 100 km/h und auf den Bergen vereinzelt mit Orkanböen.

Ab rund 1000 Metern falle zeitweise Schnee. D.h. auch, dass die Temperaturen sinken, wurde vorausgesagt.

Der Entscheid, ob der Umzug mit den Wagen stattfinden wird, ist noch nicht gefallen. Die Fasnachtsgesellschaft Solothurn will sich nicht aus dem Fenster lehnen. Am Montagabend hat sich der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft mit dem Ober der Stammzünfte und der Polizei getroffen und verschiedene Szenarien bestimmt. Auch das Szenario, den Umzug ganz abzublasen, wird nicht ausgeschlossen.

Laut UNO-Pressenarr Fabian Maienfisch soll der Schlussentscheid aber erst kurz vor dem Umzug getroffen werden. (ldu)

So sah der Umzug im letzten Jahr ohne Wagen aus: