Am 1. November 1946 wurde die Bijouterie an der Gurzelngasse 30 von Pia und Alfred Hofer-Schläppi vom ehemaligen Besitzer Robert Wyss übernommen. Im Jahre 1961 bezogen die Eheleute Hofer-Schäppi die heutigen Geschäftsräume im Roten Turm an der Hauptgasse 42, im Herzen der Innenstadt von Solothurn.

In der Folge wuchs die Einzelfirma und wurde anfangs der Siebziger in eine Familien-Aktiengesellschaft umgewandelt. Mitte der Achtziger zog sich das Ehepaar aus dem operativen Geschäft zurück.

Seit Jahren leitet Regula Hofer, eine Tochter des Gründer-Ehepaares, die Firma als Geschäftsführerin und Mitinhaberin. Heute beschäftigt sie in der Firma eine Goldschmiedin und zwei Goldschmiede, drei Bijouterie-Fachfrauen sowie eine Teilzeitangestellte.

Die Goldschmiedin und die Goldschmiede entwerfen, kreieren und erschaffen neue, individuelle Schmuckstücke oder ändern bestehenden Schmuck nach den Wünschen und Vorstellungen der Kundschaft. Auch führen sie Reparaturen lieb gewonnener Schmuckstücke aus.

Auch Perlen im Angebot

Derweil beraten die Bijouterie-Fachfrauen und gehen auf die Bedürfnisse der Kundschaft ein. Sie stellen aber auch Perlen- und Steinketten nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden zusammen. So entstehen einmalige Schmuckstücke.

Neben den Eigenkreationen aus dem Atelier und einem breiten Angebot an Gold- und Silberschmuck hat sich die Firma Hofer in den vergangenen Jahren auch auf Perlenschmuck in seiner Vielfalt und Breite spezialisiert. Eine breite Palette an Geschenkartikeln aus Silber und eine vielfältige Kinderkollektion runden das Angebot ab. (mgt)