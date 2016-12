Er hats zweimal probiert und ist zweimal gescheitert: Christian Baur will es jedoch am Dienstag ein drittes Mal seine Motion zur Schaffung von zusätzlichen Asylplätzen einreichen. Beide Male wurde sie an den letzten Juni-Gemeindeversammlungen nur sehr knapp mit einer Mehrheit von drei und vier Neinstimmen abgelehnt, was mit ein Grund für einen neuen Versuch ist. Baur liefert aber noch weitere Gründe. So hätten Bern und Zürich je 350 und 1000 zusätzliche Asylplätze bewilligt und in Basel würde ein ähnliches Vorgehen diskutiert. «Diese Städte haben damit dem unsinnigen Hauptargument der Motionsgegner – aufgrund der Funktionsweise des Asylwesens bringe es gar nichts, zusätzliche Hilfe anzubieten – auf sehr erfreuliche Weise widersprochen», glaubt der Motionär.

Und folgert weiter: «Da die Meinungsbildung zuvor in Solothurn durch diese Falschinformation von offizieller Seite mit hoher Wahrscheinlichkeit zuungunsten des Anliegens beeinflusst wurde, ist eine erneute Diskussion angebracht und legitim.» Die Lage in den Krisenregionen habe sich zudem verschärft, betont Christian Baur weiter. Allerdings hat er seine Motionsforderung, die von elf Erstunterzeichnenden unterstützt wird, um die Hälfte reduziert. Neu soll Solothurn statt 100 zusätzliche Asylplätze mit einem Kreditposten von 1,5 Mio. Franken nur noch 50 Plätze schaffen.

Erneut will Baur die Motion als dringlich erklären lassen. Auch damit war er beim ersten Versuch im Dezember 2014 gescheitert. Zuerst hatte Baur beantragt, über seine Motion vor der Budget-Behandlung zu befinden, weil ein «Ja» dazu Auswirkungen auf den Voranschlag hätte. Die Motion wurde aber dann erst nach dem Budget diskutiert, die Dringlichkeit jedoch von einer Mehrheit abgelehnt, sodass sie erst im Juni 2015 an der Rechnungsgemeindeversammlung ordentlich traktandiert worden war. Ein Szenario, dass sich am Dienstag mit dem exakt gleichen Drehbuch wiederholen könnte. (ww)