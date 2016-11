Empfangen werden die Gäste von Lernenden, die sie zu freien Plätzen im Haus geleiten. Und dann kann das Geniessen beginnen, weil das Theresiahaus über langjährige Erfahrung in der Gästebetreuung verfügt. So gehören neben dem traditionellen Brunch öffentliche Mittagstische im Haus und in Rüttenen schon längst zum Angebot. «Natürlich wissen wir, was grossen und kleinen Brunch-Liebhabern schmeckt», schmunzelt Claudia Plaz.

Es gibt ein Frühstück mit allem «Drum und Dran» wie Brot, Zopf, Butter, hausgemachte Konfitüren sowie die erwähnten Rösti mit Ei und Speck. Dazu à discrétion Köstlichkeiten von Fleisch- und Käseplatten und zur Abrundung noch hausgemachte Kuchen und Cakes. Wer davon noch etwas zum späteren Verzehr oder als Geschenk mitnehmen möchte, kann gluschtige Küchenprodukte im Kiosk erwerben.

Vielerlei Dienstleistungen

Was das Theresiahaus neben der Unterrichtszeit betreibt, kann auf www.theresiahaus.ch in Erfahrung gebracht werden. Weil aber auch viele ältere Personen ohne Zugang zu einem Computer am Brunch erwartet werden, wird ein Plakat im Eingangsbereich über die zahlreichen Dienstleistungen Auskunft erteilen. Denn wie erwähnt erhalten die Mittagstische bereits viel Zuspruch, und etliche Familien und Betagte sind froh, dass ihr Zuhause von fleissigen jungen Frauen, die das in ihrer Ausbildung gelernt haben, gereinigt und gepflegt wird.

Die Auflistung der Praktikumsplätze zeigt, in wie vielen verschiedenen Einrichtungen die Lernenden in der zweijährigen Schulzeit tätig sind und auch in anderen Berufsfeldern wichtige Erfahrungen sammeln. Beim Rundgang durch das Theresiahaus sind alle Lern- und Arbeitsgebiete zu besichtigen. Man kann den jungen Frauen in Küche, Lingerie und weiteren Abteilungen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Übrigens wohnen die Lernenden – intensiv begleitet – im Internat und dann in einer Aussenwohngruppe, die auf eine selbstständige Lebensführung vorbereitet. Dazu zählt ebenso das Begleitete Wohnen mit abnehmendem Betreuungsbedarf. Gegenwärtig durchlaufen

15 junge Frauen ihre Ausbildung gemäss IV-Vorgaben, 4 befinden sich in einem Vertiefungsjahr und weitere 4 in einem Kursjahr zur Berufsvorbereitung.

Brunch Morgen Samstag von 10 bis 15 Uhr. Kosten für Erwachsene 22, für Schulkinder 11 Franken; Vorschulkinder sind gratis. Zum Theresiahaus auf der Waisenhausstrasse 28 fährt die Buslinie 4.