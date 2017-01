Das Jahr 2016 war auch in der Region Solothurn ein ziemlich nasses und eher warmes. Es gab aber auch Extreme, die diesem Gesamttrend nicht entsprachen. So der furztrockene Dezember oder die kühlen Frühlingsmonate März und April. Die Jahresregenmenge von 1591 Millimetern oder Litern pro Quadratmeter ist die höchste seit zehn Jahren, die im Wallierhof Riedholz gemessen wurde. 2007 waren es allerdings 1730 Liter gewesen.

Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10,8 Grad liegt auch Solothurn um ein halbes Grad über dem langjährigen Mittel, rekordwarm war es aber keineswegs. So zählte man seit der Jahrtausendwende etliche noch wärmere Jahre mit Spitzen klar über 11 Grad. Geprägt war das abgelaufene Jahr von einem schneearmen, viel zu milden Winter, einem kühlen und feuchten Frühling sowie Frühsommer, einigen Wochen Hitze und einem warmen Herbst, der einem bisher fast schneelosen Winter Platz machte.

Kaum ein Winter

Erst am 13. Januar kam der Winter 2016 in die Gänge und brachte es in der Folge auf immerhin 13 Schnee- und drei Eistage. Doch holte der sonst unberechenbare Februar in Sachen Schnee- und Kälte keineswegs auf, so folgte auf eine frühe, stürmisch-verregnete Fasnacht zwar noch ein Winter-Intermezzo, doch mehr Schnee setzte es dann in den ersten Märztagen ab.

Weit über der Norm lagen in den beiden Wintermonaten die Niederschläge: Die 445 Liter pro Quadratmeter – meist Regen – im Januar und Februar sorgten für mehr als einen Viertel der Gesamtjahresmenge von 1591 Litern oder Millimetern.