So spielte er gleich zu Beginn dreizehn verschiedene Geräusche ab und das Publikum durfte erraten, wovon diese stammten. Dabei wurde schnell klar, dass es Töne gibt, die leicht einzuordnen sind, jedoch auch solche, die schwierig klassifizierbar sind. «Die Subjektivität des Tons ist um einiges grösser als diejenige des Bildes. So sind wir uns meist einig, was wir in einem Bild sehen. Einen Ton hingegen interpretiert jeder anders», so Musy. Dies hänge auch mit dem geistigen Zustand zusammen, so interpretiere man einen Ton morgens hellwach anders als abends, wenn man müde ist.