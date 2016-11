Daniel Laubscher, der seine Stelle als Stadtplaner von Solothurn am 1. Juli hatte aufgeben müssen, konnte eine neue Stelle als Fachbereichsleiter Raumplanung bei der Regionalkonferenz Bern-Mittelland offiziell am 1. November antreten. «Die ersten Eindrücke sind positiv und bestätigen meine Erwartungen», meinte er auf Nachfrage.

In der Regionalkonferenz sind 85 Gemeinden rund um die Hauptstadt als öffentlich-rechtliche Körperschaft zusammengeschlossen und lösen ihre Aufgaben in den Themenbereichen Raumplanung, Verkehr, Kultur, Regionalpolitik und Energie gemeinsam. Als Fachbereichsleiter Raumplanung führt und leitet Laubscher verschiedene regionale Projekte und Prozesse in den Bereichen Raumplanung, Städtebau, Umwelt.

Ein grosses Thema sei die Abstimmung von Siedlung und Verkehr in der Region, das Agglomerationsprogramm. Zusammen mit dem Kanton und den Gemeinden erarbeite der Fachbereich Raumplanung Innenentwicklungsprojekte, Landschafts- und Umweltplanungen. Laubschers Bereich koordiniert die Planungen und Anliegen der Gemeinden und stimmt diese aufeinander ab. (ww)