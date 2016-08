Bei Letzterem ist Held Ehrenmitglied. Bis heute hat sich ein stattlicher Millionenbetrag angehäuft, den sich Schenker Storen sein Bündnis mit der Zwilchhosen-Gilde hat kosten lassen. «Das eine oder andere hätte man wohl nicht tun dürfen», schmunzelt Held, wenn er die «Einkaufsliste» Schwingen durch die betriebswirtschaftliche Brille analysiert. Doch wie heisst es: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und das gilt besonders bezogen auf seinen «Spirit of the Entrepreneur» – den Unternehmergeist also. Held und Schenker Storen haben gewagt und sie haben gewonnen. «Am Anfang haben wir massiv bezahlt, inzwischen rechnet sich die Sache für uns», hält Held fest.

Gerne unter Bodenständigen

Inspiriert, sich finanziell im Sägemehl-Zirkus zu engagieren, hat Werner dessen Ehefrau Jasmine, geborene Brunner. Sie ist die Tochter des Balsthaler Kranzschwingers Paul Brunner, der 1963 am «Nordwestschweizerischen» Eichenlaub gewann. «Für mich ist Sport Mord», gibt Werner Held zu. «Mein Hobby ist Schenker», sagt er. Allein, der Wirtschafts-Kapitän liebt es, junge Menschen sportlich zu fördern und unter bodenständigen Menschen zu sein. 2007 trat Schenker so erstmals als Königspartner am «Eidgenössischen» in Aarau auf. Heute «konzentrieren wir uns primär auf Berg-, Kantonal- und Regionalfeste», sagt Held.

In Estavayer ist man freilich als Bronze-Partner am Start; was mit allem Drum und Dran einen siebenstelligen Betrag kostet. Die VIP-Tickets, die Schenker Kunden seiner 38 Niederlassungen im Land offeriert, die Manpower vor Ort, die «Give Aways» und so weiter kosten innerhalb des Spektakels in Reinkultur extra.

Geld regiert immer mehr

Ein Eidgenössisches Schwingfest hat die typische Charakteristik des Sports nahezu verloren. Geld regiert und das sieht, spürt und fühlt man allenthalben. Die Preise steigen ins Unermessliche, Platz gibts keinen mehr. Sehr viele Fans, die immer schon dabei waren, gehen nicht mehr hin. Ein Eidgenössisches kann gefühlt ebenso gut die Expo oder ein Champions-League-Match sein.