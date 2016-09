Entzückt und gleichzeitig wehmütig ist Beeler, als er am Stand von Beat Marro einen Gruyère mit Einschlüssen entdeckt: «Es ist schade, dass die Löcher sonst immer weniger erwünscht sind», stellt er fest. Grundsätzlich setzt Beeler in seiner Arbeit als Händler und Entwickler einen Gegentrend zum grossindustriell produzierten Standardkäse. «Der Standardgeschmack ist das grosse Thema», sagt Beeler. Und so sei es richtig, dass kein Käse wie der andere schmeckt, ebenso wie es bei der alpinen Pflanzenvielfalt auch keine Wiese zweimal gibt oder sich ein Sommer genau gleich wiederholt. Damit erstaunt es nicht, dass die Grossverteiler seinen Geheimnissen auflauern, wie Beeler sagt. Für ihr eigenes Feinkost-Angebot halten sie ein Auge darauf, welche Wiesen und Käser er besucht.

«Luege, lose, gniesse»

Natürlich dient der Chästag nicht nur dazu, sich fachlich in die Geheimnisse der Produktion und Verfeinerung zu vertiefen. Der Anlass, organisiert vom gleichnamigen Trägerverein, bietet daneben natürlich auch Stimmung und Folklore – getreu dem diesjährigen Motto «Luege, lose, gniesse». Unter der Rubrik «Luege» zieht der traditionelle Alpabzug zur Mittagszeit vom Baseltor via Chronestutz zum Dornacherplatz viele Schaulustige an. Die angelaufenen grossflächigen Teerarbeiten auf dem Kreuzackerplatz werden dabei souverän um«schifft».