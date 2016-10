In der Solothurner Altstadt verursachte der Lenker eines Sattelschleppers am Donnerstagmorgen mehrere Sachbeschädigungen und entfernte sich dann aus der Stadt. Die Kantonspolizei konnte ihn später an der Autobahn anhalten. Ein Atemtest beim Lenker ergab einen Wert von umgerechnet 2,2 Promille.