Heiligabend in der Einsiedelei ist jeweils ein ganz spezielles Erlebnis: Hunderte, ja Tausende von Lichtlein erhellen die Verenaschlucht, durch die ganze Völkerstämme pilgern. Erstmals erlebt hat diese Nacht der Nächte der neue Einsiedler Michael Daum. Der Baden-Württemberger mit seinem mächtigen Bart, seit einigen Monaten in der Klause wohnhaft, sorgte allerdings bei einigen Schluchtbesuchern für Verärgerung und Irritationen. So beim Langendörfer Urs Güdel, der in einer Leserzuschrift seinem Ärger über einen Auftritt von Daum an Heiligabend Luft verschafft.

«Kurz vor dem Haus des Einsiedlers trafen wir auf ein jüngeres Ehepaar, das den frierenden Besuchern Glühwein und Punsch anbot. Eine Bezahlung war freiwillig. Die aufgelegte Broschüre wies auf die Stiftung hin, an die das erhaltene Geld gespendet wird. Eigentlich eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ein Ehepaar stellt selbst Glühwein her und verbringt den ganzen Heiligen Abend statt in der warmen Stube in der kalten Einsiedelei, um Geld für kranke Kinder zu sammeln.»

Doch dann kommt es gegen 23 Uhr zu einem Zwischenfall. «Ohne sich vorzustellen», habe der Einsiedler das junge Paar angewiesen, seinen kleinen Tisch unverzüglich zu räumen und den Platz zu verlassen. Güdel weiter: «In seinem «Hoheitsgebiet» gebe es keinen Ausschank von Glühwein. Die Bitte, doch wenigstens noch die letzte Kanne den zahlreichen Besuchern anbieten zu dürfen, schlug er resolut aus. Auch die Proteste der vielen Anwesenden, Glühwein trinkenden Besuchern, konnten ihn in seiner Haltung nicht umstimmen.»