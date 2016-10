Es ist eine der 40 Stadtgeschichten, die versinnbildlicht, was die drei Autoren hinter dem Buch «Solothurn – Porträt einer Stadt» in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben. So sind es 249 Treppenstufen, die die beiden St.-Ursen-Turmwächter Gadi Saiti und Jürg Maeder hinter sich bringen, bevor sich zu ihren Füssen die Altstadt erstreckt.

Auf einem ähnlich erhebenden Aussichtspunkt standen anlässlich der Buchvernissage auch Christoph Neuenschwander, Beatrice Kaufmann und Christof Ramser, allesamt Journalisten, die auch für die Solothurner Zeitung tätig sind und mit diesem Buch auch viele Treppenstufen zurückgelegt haben.

«Wir sind oben angekommen»

«Es begann mit dem ersten Schritt, mit dem Gmeiner-Verlag aus Bayern in Kontakt zu treten, ging über die Konzeption, hin zum Schreiben und Fotografieren und gelangte mit dem Druck und der Publikation zum Abschluss», liess Beatrice Kaufmann vor rund 70 interessierten Besuchern Revue passieren. «Dabei gab es Verschnaufpausen, Rückschläge und Stolpersteine, wie beispielsweise Absagen. Und doch sind wir oben angekommen und freuen uns über das Resultat.»

Als erstes war Christoph Neuenschwander vom Verlag angegangen worden, der sich dann bald zwei Weggefährten fand. «An mehreren Abenden haben wir dann bei einem Bier im ‹Kreuz› besprochen, wie wir weiter vorgehen werden.» Trotz einigen Verzögerungen konnte im Frühling das Werk bereits korrekturgelesen werden.