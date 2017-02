Grenchen hat den Plausch, Basel das «Drummeli» und Honolulu das «Schnurriwurri». Zumindest für einmal. Denn die Gratis-Fasnachtszeitung «11 Minuten» feierte ihre 11. und damit Jubiläumsausgabe mit einer vorfasnächtlichen Performance im Theater Mausefalle, welche die Lachmuskulatur der geladenen Gönner und Gäste arg strapazierte. Allein die Reise nach Zuchwil wert war Conférencier Sven Witmer, der die Redaktionsarbeit seiner Kollegen schonungslos zukalauerte.

Pseudo-Tambouren und Bichsel

Beleuchtet wurden auch die Anfänge und der Ursprung des Jubiläumsblatts, das zwar erst 2006 in den honolulesischen Medienmarkt eintrat, aber von einer Vorgänger-Fasnachtszeitung profitieren konnte: dem 1994 eingestellten «Gugg». Nun wurde auf der Mausefalle-Bühne die ultimativ letzte Sitzung der «Gugg»-Redaktion beleuchtet, in deren Verlauf der Beschluss fiel, das Redaktionsvermögen für eine neue Fasnachtszeitung mit jungen Kräften zurückzulegen – was 12 Jahre später mit «11 Minuten» der Fall war.