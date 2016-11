Aber auf Josy Meier könne sie sich verlassen. Meier hat selber zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Sie glaubt nicht, dass die Kinder früher viel anders waren. «Heute sind sie mit anderen Sachen konfrontiert», sagt sie . Aber was schon früher Kinder fasziniert hat, funktioniert heute immer noch. Zum Beispiel wie Josy Meier zeigt, wie man das Relief einer Münze auf ein Papier abpausen kann.

Znünipause für die Kindergärtler. Dank eines weiteren Liedes wissen alle, was zu tun ist: Die Znünitäschli werden verteilt und ausgepackt. Josy Meier hilft einem Mädchen, ein Weggli aus einer widerspenstigen Verpackung zu befreien. «Hat sie ein Gipfeli?», fragt sein Gspänli empört. Gipfeli sind nämlich verboten. «Nein, es ist ein Weggli», kann Meier beruhigen.

Schulleiter Stefan Thöni ist überzeugt von den Senioren im Klassenzimmer – und hätte gern noch mehr. «Vor allem aus dem Kindergarten hätten wir verschiedene Anfragen», sagt er. Auch andere Primarschulen in Olten seien interessiert. Seniorinnen und Senioren, die sich für einen solchen Einsatz leisten wollen, müssen nur die von Josy Meier beschriebenen Qualitäten mitbringen: Geduld und Freude an den Kindern. Zudem müssen sie sich für einen Halbtag in der Woche verpflichten. «Pädagogische Kenntnisse braucht es nicht», sagt Thöni. Es habe auch schon jemand beim Werken mitgeholfen. Interessierte können sich direkt bei ihm oder via Pro Senectute melden.

Nach dem Znüni geht es ins Turnen. «Wer hat Angst vor dem grossen Bären?» heisst das Spiel heute politisch korrekt. Alle, die es erwischt hat, müssen bei Meier ein gelbes Bändeli abholen. Die Seniorin hat die Kinder lieb gewonnen. Manchmal gibt mir ein Kind bei der Verabschiedung eine Umarmung. «Diese glänzenden Äuglein, das ist das Schönste», sagt sie.