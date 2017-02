Die stümperhafte Frage, wie viele Plaketten er sein Eigen nennt, amüsiert ihn mehr, als sie ihn fordert. Christian Wüthrich, Bankangestellter, dreifacher Familienvater, Zunftmeister der Fröscheweid Zunft und Fuko-Rat, sammelt nicht um der Menge, sondern um der Vollständigkeit Willen: Fasnachtsplaketten seit Mitte der 1980er- Jahre nämlich, anderes wie Münzen Medaillen, Abzeichen, figürliche Holzschnitzereien schon länger.

Die Frage beantwortet er deshalb mit der Bemerkung: «Vier ganze Oltner Fasnachtsplakettensätze habe ich beisammen; zum kompletten fünften fehlen mir noch zwei goldenen Exemplare.» Der Mann weiss Bescheid. Und was das mit den Sätzen genau bedeutet, schickt er mit historisch untermauertem Wissen und mit Leidenschaft hinterher. «Die erste Plakette, so wie wir sie heute kennen, erschien im Jahr 1947 und in einem Zweiersatz; in Alu und Gold. Man muss sich vorstellen: Gold-Ausgaben waren damals sehr selten, vielleicht gabs davon 30 Stück», sagt er.