Am Samstag war es wieder soweit. Die Oltner rannten für den guten Zweck. Wie auf der Homepage des 2-Stunden Laufes zu lesen ist, kamen dieses Jahr sagenhafte 85 500 Franken zusammen.
Davon gehen 22 400 Franken an individuelle Gruppenprojekte. 43 400 Franken sind für ein Projekt von Horyzon in Bangladesh und 21 700 Franken kommen einer Verbesserung der Infrastruktur der Tagesstätte Sonnegg in Olten zu Gute. Insgesamt rannten 484 Personen zusammen 7427 km.
Von A bis Z: Namen, Kilometer, Beiträge
Abdallah, Ibrahim; 22.4 km, 137 Fr; Abdoullah Ghandomi, Sayod; 22.4 km, 137 Fr; Abduli, Albiona; 9.6 km, 30 Fr; Aciktepe, Darina; 11.2 km, 20 Fr; Aeschbach, Jessica; 16 km, 40 Fr; Ahmadi, Rahmat; 22.4 km, 137 Fr; Akbari, Arif; 28.8 km, 169 Fr; Amanuel, Edom; 12.8 km, 145 Fr; Amanuel, Kisanet; 16 km, 109 Fr; Amanuel, Yonatan; 16 km, 104 Fr; Amend, Curt; 8 km, 250 Fr; Amend, Mats; 12.8 km, 270 Fr; Annaheim, Romana; 14.4 km, 584 Fr; Ansari, Jens ; 20.8 km, 94 Fr; Arn Jäggi, Esther; 12.8 km, 566 Fr; Arnold, Franz; 12.8 km, 140 Fr; Arockia, Kenneth; 20.8 km; Artemenko, Svetlana; 14.4 km, 10 Fr; Awume, Boris; 35.2 km, 526 Fr; Axmed Maxamuud, Munir; 24 km, 145 Fr; Aytekin, Ismail; 9.6 km, 27 Fr; Bächi, Julia; 16 km; Bachmann, Rahel; 19.2 km; Ballacchino, Giuseppe; 25.6 km, 156 Fr; Balz, Patrick; 22.4 km, 40 Fr; Balz, Sophie; 20.8 km, 40 Fr; Bärtschi, Emma Sophia; 17.6 km, 693 Fr; Bärtschi, Kilian; 27.2 km, 1186 Fr; Bärtschi, Silas Samuel; 17.6 km, 693 Fr; Bärtschi-Kuratli, Sibylle; 11.2 km, 466 Fr; Basler, Elias; 22.4 km, 195 Fr; Baumann, Alessandra; 9.6 km, 348 Fr; Baumann, Andreas; 24 km, 24 Fr; Baumann, Anna; 20.8 km, 21 Fr; Baumann, Marie-Louise ; 12.8 km; Baumann, Markus; 9.6 km, 5548 Fr; Baumann, Martina; 14.4 km, 72 Fr; Baumann, René; 14.4 km, 20 Fr; Baumann, Sarah; 11.2 km, 156 Fr; Beeli, Brigitte; 1.6 km, 250 Fr; Berger, Celine ; 25.6 km; Berger, Georg; 25.6 km, 127 Fr; Berger, Hans; 20.8 km, 114 Fr; Berger, Sandrina; 12.8 km, 51 Fr; Bernhard, Timo; 30.4 km, 61 Fr; Birchmeier, Joe; 9.6 km, 1600 Fr; Bitterli, Elea; 11.2 km, 25 Fr; Bitterli-Wyser, Astrid; 9.6 km, 25 Fr; Blanke, Luca; 11.2 km, 50 Fr; Bloch, Dominik; 19.2 km, 269 Fr; Bloch, Florian; 20.8 km, 130 Fr; Bloch, Isabelle; 17.6 km, 129 Fr; Bloch, Linus; 16 km, 98 Fr; Bloch, Luzia; 24 km, 60 Fr; Bornet, Chantal; 19.2 km, 5 Fr; Bortot, Alessandra; 14.4 km, 356 Fr; Boss, Adrian; 24 km, 156 Fr; Brandt-dit-Siméon, Sven; 17.6 km, 420 Fr; Brogle, Elin; 8 km, 340 Fr; Brogle, Nik; 14.4 km, 378 Fr; Brogle, Patrick; 8 km, 160 Fr; Brotschi, Gina; 20.8 km, 104 Fr; Brun, Kim; 12.8 km, 100 Fr; Brunner Sabato, Monika; 17.6 km, 230 Fr; Burgherr, Esther; 11.2 km, 280 Fr; Bürgi, Christoph; 14.4 km, 30 Fr; Bürgi, Daniela; 9.6 km, 30 Fr; Bürgi, Simon; 9.6 km, 60 Fr; Bürgin, Sean; 9.6 km, 80 Fr; Büttiker, Alexander; 16 km, 60 Fr; Büttiker, Florian; 24 km, 50 Fr; Büttiker, Silvan; 16 km, 50 Fr; Callebert, Hannes; 17.6 km, 176 Fr; Callebert, Tine; 14.4 km, 144 Fr; Capus, Juri; 11.2 km, 50 Fr; Capus, Louis; 9.6 km, 70 Fr; Cerkez, Marko; 20.8 km; Christen, Martin; 22.4 km, 40 Fr; Clemente, Giuseppe; 16 km; Clemente, Maurizio; 6.4 km; Cordier, Martina; 12.8 km, 64 Fr; Coric, Valentin; 14.4 km, 29 Fr; Daniele, Röthenmund; 9.6 km, 214 Fr; Darman, Hassan ; 28.8 km, 169 Fr; Degen, Sarah; 11.2 km, 353 Fr; Deiss, Daniel, 50 Fr; Della Giacoma, Cuca; 11.2 km, 100 Fr; Demarmels, Flurina; 14.4 km, 101 Fr; Demoze, Eyob; 32 km, 185 Fr; Dervishi, Merisa; 8 km, 125 Fr; Di Franco, Marco; 11.2 km; Di Pietrantonio, Margrit ; 8 km, 40 Fr; Dietschi, Florian; 16 km, 310 Fr; Dinh, Simone; 14.4 km, 82 Fr; Dizdarevic, Tarik; 12.8 km, 60 Fr; Dolati, Ahmed; 22.4 km, 137 Fr; Donadi, Cristian; 19.2 km, 96 Fr; Droste, Anton; 9.6 km, 234 Fr; Droste, Clemens; 19.2 km, 280 Fr; Droste, Constantin; 14.4 km, 374 Fr; Droste, Doreen; 20.8 km, 406 Fr; Droste, Peter; 20.8 km, 224 Fr; Dubach, Veronica; 8 km, 8 Fr; Dworak, Dominik; 17.6 km, 20 Fr; El hachimi, Said; 17.6 km, 90 Fr; Eng, Heinz; 16 km; Engelhardt, Isabella; 17.6 km, 20 Fr; Engelhardt, Robert; 14.4 km, 20 Fr; Erni, Tanja; 22.4 km, 67 Fr; Erni Rauch, Petra; 19.2 km, 58 Fr; Fahrni, Christina; 8 km, 8 Fr; Fazis, Rosmarie; 19.2 km, 200 Fr; Fischer, Hansjörg, 50 Fr; Flury, Pascale; 16 km, 204 Fr; Frey, Andreas; 16 km, 1750 Fr; Friker, Fiona; 11.2 km, 311 Fr; Furrer, Denis; 12.8 km, 192 Fr; Fürst, Mathis; 8 km, 84 Fr; Fürst, Simea; 12.8 km, 186 Fr; Fuss, Simone; 16 km, 80 Fr; Gebrekidan, Buruk; 30.4 km, 177 Fr; Gebremeskel, Daniel; 28.8 km, 169 Fr; Geiser, Kuno; 9.6 km, 200 Fr; Geiser-Kamber, Esther; 17.6 km; Gellens-Schenker, Hannah; 12.8 km; Gellens-Schenker, Sander; 1.6 km; Goldiger, Caroline; 4.8 km, 20 Fr; Goldiger, Seraina; 4.8 km, 204 Fr; Gomm, Peter; 19.2 km, 400 Fr; Götschi, Tamara; 12.8 km, 199 Fr; Graber, Janis; 12.8 km, 240 Fr; Graber, Tobias; 8 km, 230 Fr; Graf, Lukas; 14.4 km, 20 Fr; Graf, Peter; 11.2 km; Graf, Petra; 9.6 km, 20 Fr; Graf , Roman, 20 Fr; Graf, Silvana; 11.2 km; Graf, Tobias; 9.6 km, 20 Fr; Greuter, Sophie; 17.6 km, 317 Fr; Grosjean, Eliane; 8 km, 8 Fr; Grosjean, Philippe; 11.2 km, 11 Fr; Gürel, Margrit; 12.8 km, 666 Fr; Haas, Oliver; 17.6 km, 210 Fr; Hächler, Maxine; 16 km, 175 Fr; Hächler, Susanne ; 17.6 km, 135 Fr; Hadorn, Philipp; 35.2 km, 176 Fr; Hadorn, Tanja; 20.8 km, 146 Fr; Häfliger, Jeannine; 4.8 km, 240 Fr; Hagmann, Elea; 19.2 km, 243 Fr; Hagmann, Julien; 17.6 km, 26 Fr; Hagmann, Lucien; 20.8 km, 175 Fr; Hagmann, Mara; 3.2 km, 109 Fr; Hagmann, Michel; 14.4 km, 223 Fr; Haqyar, Nurullah; 35.2 km, 201 Fr; Haqyar, Rahimullah; 35.2 km, 201 Fr; Hasenfratz, Isabel; 12.8 km, 71 Fr; Hashimi, Fida; 22.4 km, 137 Fr; Häusermann, Benjamin; 22.4 km, 81 Fr; Häusermann, Matteo; 16 km, 65 Fr; Häusermann, Simon; 16 km, 20 Fr; Heim, Malin; 9.6 km, 208 Fr; Heim, Mathias; 22.4 km, 100 Fr; Heller, Severin; 24 km, 244 Fr; Hengartner, Remo; 25.6 km, 307 Fr; Herzog, Lina; 16 km, 400 Fr; Herzog, Lukas; 3.2 km, 50 Fr; Herzog, Milo; 9.6 km, 290 Fr; Herzog, Noe; 9.6 km, 30 Fr; Hildebrand-Arnold, Simone; 12.8 km, 160 Fr; Hofstetter, Irène; 16 km, 192 Fr; Horisberger, Christoph; 12.8 km, 20 Fr; Hoxhaj, Sophia; 16 km; Huber, Dulce; 16 km, 110 Fr; Huber, Livia; 8 km, 16 Fr; Huber, Reto; 20.8 km, 110 Fr; Hunziker, Su-Joelle; 17.6 km, 20 Fr; Hürst, André; 16 km, 10 Fr; Hürst, Leon, 10 Fr; Hürst, Noel; 17.6 km, 10 Fr; Huser, Daniel; 14.4 km; Imhof, Olivia; 17.6 km, 150 Fr; Imobersteg, Marlen; 9.6 km, 65 Fr; Ingold, Yvonne; 9.6 km, 100 Fr; Ingrisani, Daniel; 24 km, 60 Fr; Ingrisani, Mona; 19.2 km, 182 Fr; Ingrisani, Tino; 20.8 km, 156 Fr; Ingrisani, Tobia; 20.8 km, 156 Fr; Jäger, Alina; 16 km, 560 Fr; Jäggi, Elena; 16 km, 462 Fr; Jäggi, Gilles; 20.8 km, 187 Fr; Jäggi, Patricia; 17.6 km, 1246 Fr; Jäggi-Schenker, Erika; 14.4 km, 43 Fr; Jahanbakhshi, Soheila; 11.2 km, 56 Fr; Januzaj, Artina; 12.8 km, 110 Fr; Juen, Raul; 9.6 km, 185 Fr; Kaeser-Günther, Cornelia; 11.2 km, 30 Fr; Käfferlein, Brigitte; 16 km, 100 Fr; Kägi, Andrea, 40 Fr; Kägi, Lucas; 6.4 km, 100 Fr; Kägi, Luisa, 100 Fr; Kaiser, Lucia; 20.8 km, 591 Fr; Kaiser, Marius; 25.6 km, 138 Fr; Kaiser, Tabea; 24 km, 120 Fr; Kämpf, Lea; 22.4 km, 20 Fr; Kämpf, Richard; 16 km, 20 Fr; Käser, David; 25.6 km, 2367 Fr; Kaufmann, Angelina; 8 km, 40 Fr; Kaufmann, Jenny; 11.2 km, 56 Fr; Kaufmann, Levin; 14.4 km, 72 Fr; Kaufmann-Brunner, Sandra; 16 km, 80 Fr; Kern, Eluis; 14.4 km, 65 Fr; Kissling, Luca; 17.6 km, 19 Fr; Klauser, Sven; 24 km, 460 Fr; Klemenz, Brigitte; 19.2 km, 96 Fr; Krummenacher, Luca ; 24 km, 200 Fr; Krummenacher, Matteo, 50 Fr; Kryeziu, Eljesa; 12.8 km, 191 Fr; Kuchta, Fabian; 12.8 km, 59 Fr; Kuchta, Livia; 9.6 km, 164 Fr; Kuchta, Rahel; 16 km, 204 Fr; Kumar, Abhisek; 9.6 km; Künzli, Amarin; 16 km, 100 Fr; Künzli, Florin; 16 km, 70 Fr; Kuppelwieser, Helmut; 17.6 km, 50 Fr; Kurzen, Brigitte; 14.4 km, 194 Fr; Kurzen, Daria; 17.6 km, 314 Fr; Kurzen, Janis; 20.8 km, 362 Fr; Küttel, Beda; 17.6 km, 264 Fr; Küttel, Trudy; 14.4 km, 590 Fr; Lea, Brugger ; 14.4 km; Lee, Corneila; 12.8 km, 70 Fr; Leemann-Feller, Irène; 1.6 km, 20 Fr; Leibundgut, Jolanda ; 11.2 km, 45 Fr; Leimgruber, Martin; 9.6 km; Liebrich, Barbara; 12.8 km, 20 Fr; Liebrich, Matthias; 12.8 km, 36 Fr; Lienhard, Daniel; 27.2 km, 136 Fr; Locher, Aline Flurina; 6.4 km, 45 Fr; Locher, Bruno; 14.4 km, 50 Fr; Locher, Flavia Madlaina; 11.2 km, 78 Fr; Locher, Sara Ladina; 17.6 km, 141 Fr; Looser, Sara; 12.8 km, 96 Fr; Looser, Silvia; 12.8 km, 50 Fr; Looser, Tim; 17.6 km, 132 Fr; Lovric, Ante; 14.4 km, 126 Fr; Luterbacher, Lara; 17.6 km, 148 Fr; Lüthi, Andreas; 16 km; Lüthi, Matthias; 16 km, 552 Fr; Maffeis, Viviana; 14.4 km, 100 Fr; Magdub, Aasem; 12.8 km, 99 Fr; Mai, Gisela; 20.8 km, 94 Fr; Mangarelli, Pietro; 20.8 km; Manivel, Srishti; 19.2 km; Mantovani, Fabio; 19.2 km; Marbet, Thomas; 17.6 km; Marti, Jasmin; 20.8 km, 333 Fr; Maurer, Arlette; 25.6 km, 128 Fr; Mauron, Andrej; 12.8 km, 49 Fr; Mauron, Nicolas; 9.6 km, 74 Fr; Mayer Rohner, Claudia; 20.8 km; Medhanie, Yonas, 25 Fr; Meier, Andreas; 16 km, 260 Fr; Meier, Matthias; 25.6 km, 356 Fr; Meier, Pascal; 22.4 km, 324 Fr; Meister Gratwohl, Silvia; 12.8 km, 64 Fr; Mermoz, Patrick; 17.6 km, 88 Fr; Mettauer, Rolf; 14.4 km, 30 Fr; Meyer, Sergio; 22.4 km, 358 Fr; Meyer, Tobias; 25.6 km, 30 Fr; Milz, Jürgen ; 16 km, 80 Fr; Milz, Leonie; 16 km, 80 Fr; Milz, Marius; 11.2 km, 56 Fr; Minikus, Daniela; 20.8 km, 40 Fr; Monnier, Eva; 6.4 km, 94 Fr; Monnier, Marc; 17.6 km, 65 Fr; Monnier, Mia; 9.6 km, 257 Fr; Monnier, Renata; 6.4 km, 40 Fr; Mopuru, Satvik Sai; 16 km, 80 Fr; Morina, Aida; 12.8 km; Morina, Anita; 9.6 km, 58 Fr; Muharrem, Haziri, 170 Fr; Mühleisen, Benjamin; 24 km, 281 Fr; Müller, Duri; 11.2 km, 173 Fr; Müller, Elin; 11.2 km, 45 Fr; Müller, Elisabeth; 22.4 km, 56 Fr; Müller, Lars; 16 km, 120 Fr; Müller, Nora ; 19.2 km, 193 Fr; Müller, Silja; 17.6 km, 143 Fr; Müller, Simon; 24 km, 237 Fr; Müller Spiegel, Isabelle; 16 km, 356 Fr; Nabi, Yarmohamad; 22.4 km, 137 Fr; Nettelstroth, Sophia; 19.2 km, 78 Fr; Neuenschwander , Janis; 12.8 km, 466 Fr; Nicol, Anja; 19.2 km; Niederer, Mark; 20.8 km, 100 Fr; Niggli, Karin; 12.8 km; Nogueiro, Rodrigo; 14.4 km, 80 Fr; Novoselac, Aleksandar; 20.8 km, 250 Fr; Nowrozee, Alidad; 20.8 km, 129 Fr; Nuredini, Elona; 12.8 km, 120 Fr; Nussbaum, Remo; 20.8 km, 717 Fr; Nussbaum, Tim; 9.6 km, 375 Fr; Nussbaum, Urs ; 20.8 km, 354 Fr; Oetiker, Noëlle Julie; 12.8 km, 826 Fr; Oetiker-Streit, Doris; 12.8 km, 444 Fr; Orlando, Pierina; 19.2 km; Paiva, Aline; 17.6 km; Perri, Anna Maria; 9.6 km, 102 Fr; Peter, Andreas; 25.6 km, 128 Fr; Peter, Janne; 25.6 km, 128 Fr; Peter, Jaris; 14.4 km, 208 Fr; Pfefferli, Nicole; 19.2 km, 177 Fr; Princip, Ema; 9.6 km, 230 Fr; Probst, Käthi; 14.4 km, 50 Fr; Pulfer, Diego ; 8 km, 248 Fr; Racine, Andrea; 22.4 km, 100 Fr; Raian, Mohamad; 16 km, 34 Fr; Raimann, Heidi; 14.4 km, 577 Fr; Rangel, Emilia; 14.4 km, 210 Fr; Rangel, Marianna; 12.8 km, 50 Fr; Rangel, Paulo; 16 km, 60 Fr; Rangel, Thomas; 12.8 km, 60 Fr; Rauch, Corsin; 16 km, 48 Fr; Rauch, Simon; 20.8 km, 62 Fr; Rauch, Thomas; 9.6 km, 24 Fr; Restelli, Martin; 16 km, 464 Fr; Rhiner, Mattia Niilo; 8 km, 93 Fr; Rhiner, Nelio Tobias; 8 km, 101 Fr; Rhiner, Sebastian Tim; 8 km, 93 Fr; Ribaudo, Leonardo; 12.8 km, 96 Fr; Ribaudo, Maurizio; 25.6 km, 102 Fr; Ribaudo, Sabina; 12.8 km, 148 Fr; Rickli , Ronny; 19.2 km, 384 Fr; Rohner, Elin Tim; 9.6 km; Rohner, Luis Elia ; 12.8 km; Roth, Andrin; 16 km, 32 Fr; Röthlisberger, Laura ; 12.8 km, 86 Fr; Ruckstuhl, Romi; 11.2 km, 280 Fr; Rudhani, Rihenna; 12.8 km, 124 Fr; Rudolf, Joah; 6.4 km, 13 Fr; Rudolf, Urs; 16 km, 150 Fr; Rüegg, Alessia; 14.4 km, 356 Fr; Rushani, Menada; 12.8 km, 77 Fr; Sabato, Francesca; 12.8 km, 180 Fr; Sakhi, Qorban; 30.4 km, 177 Fr; Saleh, Waddah; 24 km, 240 Fr; Salkoski, Armin; 12.8 km, 79 Fr; Sauser, Remo; 20.8 km, 167 Fr; Schaffner, Susanne; 19.2 km, 288 Fr; Schärli-Fluri, Eveline; 12.8 km, 1810 Fr; Scheidegger, Neal; 14.4 km, 265 Fr; Schenker, Leena; 16 km, 113 Fr; Schenker, Lydia; 8 km, 160 Fr; Schenker, Rolf; 14.4 km, 94 Fr; Schenker, Stina; 14.4 km, 130 Fr; Schenker Kuchta, Marianne; 8 km, 80 Fr; Schmid, Martin; 17.6 km, 276 Fr; Schmuziger, Cinzia; 9.6 km, 19 Fr; Schmuziger, Jil; 11.2 km, 190 Fr; Schmuziger, Leo; 16 km, 160 Fr; Schmuziger, Mario; 19.2 km, 19 Fr; Schönbucher, Jan; 25.6 km, 205 Fr; Schröder, Michaela; 16 km, 208 Fr; Schulthess, Frederic; 19.2 km, 119 Fr; Schulthess, Leo; 11.2 km, 59 Fr; Schulze, Hendrik; 17.6 km, 106 Fr; Schulze, Marlene; 12.8 km, 81 Fr; Schwab, Thomas; 20.8 km, 1014 Fr; Schweizer, Patrick; 20.8 km, 94 Fr; Schwizer, Sophia; 12.8 km, 215 Fr; Segessenmann, Nils; 22.4 km, 370 Fr; Segessenmann, Thomas; 11.2 km, 112 Fr; Sharifi, Reza; 28.8 km, 169 Fr; Sher Agha, Soltani; 24 km, 145 Fr; Sinani, Merjem; 12.8 km, 92 Fr; Soland, Livia; 19.2 km, 184 Fr; Späni, Maurice; 12.8 km, 140 Fr; Spielmann, Markus; 16 km, 460 Fr; Spitzli, Julian; 11.2 km, 274 Fr; Spitzli, Laurin; 11.2 km, 210 Fr; Stäbler, Joana; 12.8 km, 308 Fr; Stalder, Sonja; 19.2 km, 284 Fr; Stalder, Yannick; 16 km, 80 Fr; Stebler, Ramon; 22.4 km, 179 Fr; Stetter, Kristina; 20.8 km, 248 Fr; Stocker, Luzia; 11.2 km, 410 Fr; Strässle, Leona; 12.8 km, 64 Fr; Strub, Fabienne; 19.2 km, 109 Fr; Studer, Adrian; 19.2 km, 78 Fr; Studer, Antonia; 16 km, 220 Fr; Studer, Bernadette; 9.6 km; Studer, Christoph; 17.6 km, 88 Fr; Studer, Laurin; 19.2 km, 192 Fr; Studer, Manuel; 22.4 km, 95 Fr; Studer, Maria; 16 km, 40 Fr; Studer, Tabea; 22.4 km, 414 Fr; Studer-Bösch, Pius; 8 km, 110 Fr; Sulser, Annika; 11.2 km, 92 Fr; Sulser, Christoph; 16 km, 25 Fr; Sulser, Jonathan; 9.6 km, 83 Fr; Talerico, Francesco; 19.2 km, 60 Fr; Talerico, Leandro; 14.4 km, 50 Fr; Tanner, Eveline; 20.8 km, 50 Fr; Temperli, Aline; 19.2 km, 189 Fr; Temperli, Andrea; 19.2 km, 96 Fr; Tengler, Andreas; 20.8 km, 1832 Fr; Teweldemedhin, Waldit; 28.8 km, 169 Fr; Thüring, Mika; 25.6 km; Troitzsch, Alexander; 19.2 km; Troitzsch, Jakob ; 6.4 km, 28 Fr; Troitzsch, Konrad; 19.2 km, 63 Fr; Trotter, Alex; 8 km, 20 Fr; Trümpler, Jérome; 16 km, 62 Fr; Trümpler, Larissa; 16 km, 62 Fr; Trümpler, Theo ; 8 km, 64 Fr; Tsegay, Kesete; 28.8 km, 169 Fr; Uehlinger, Eduard, 95 Fr; Uhlmann Nussbaum, Catrina; 16 km, 208 Fr; Ullmann, Jannik; 17.6 km, 520 Fr; Ümit, Ayse; 9.6 km, 141 Fr; Visnjic, Adan; 14.4 km, 30 Fr; Vo, Jasmin; 12.8 km, 228 Fr; Vo, Thong; 16 km, 260 Fr; Vögeli-Spiess, Peter; 17.6 km, 88 Fr; von Arb, Niklaus; 28.8 km, 1541 Fr; von Arx, Christine; 9.6 km, 40 Fr; von Arx, David; 20.8 km, 540 Fr; von Arx, Hansruedi; 22.4 km, 619 Fr; von Arx, Monique; 1.6 km, 100 Fr; von Arx, Simon; 20.8 km, 464 Fr; Walser, Heidi; 9.6 km, 80 Fr; Wanner, Tobias; 20.8 km, 125 Fr; Wapf, Lilian; 16 km, 195 Fr; Wapf, Silas; 11.2 km, 185 Fr; Weber, Anouk; 19.2 km, 125 Fr; Weber, Silas; 22.4 km, 146 Fr; Wegmüller, Lina; 25.6 km, 26 Fr; Wegmüller, Mara; 22.4 km, 90 Fr; Wegmüller, Mario; 22.4 km; Wegmüller, Noah; 25.6 km, 60 Fr; Weibel, Luisa; 19.2 km, 155 Fr; Weidmann, Matthias ; 17.6 km, 511 Fr; Weidmann, Ruth; 12.8 km, 841 Fr; Werthmüller, Gabriele; 27.2 km, 136 Fr; Westermeier, Karin; 24 km, 1105 Fr; Wey, Trudy; 20.8 km, 1034 Fr; Wickart, Andrea; 9.6 km, 20 Fr; Wickart, Salome; 11.2 km, 87 Fr; Wickart, Sophia; 8 km, 76 Fr; Wickart, Yaron; 25.6 km, 142 Fr; Widmer, Janis; 20.8 km; Widmer, Marc; 24 km; Widmer, Sina; 19.2 km; Wigger, Sarah; 12.8 km, 50 Fr; Winkler, Alicia; 14.4 km, 72 Fr; Winkler, Celina; 12.8 km, 64 Fr; Winkler, Rilana; 9.6 km, 48 Fr; Wolfisberg, Natalie; 11.2 km, 100 Fr; Wolfisberg, Rachel; 11.2 km, 100 Fr; Wyser, Sabine; 17.6 km, 231 Fr; Wyss, Lia, 20 Fr; Yavru, Selen; 11.2 km, 120 Fr; Zahnd, Jessica; 25.6 km, 80 Fr; Zarabara, Sirley; 11.2 km, 11 Fr; Zhegrova, Arian; 12.8 km, 30 Fr; Zhegrova, Arlind; 12.8 km, 40 Fr; Zimmermann, David; 17.6 km, 211 Fr; Zimmermann, Markus; 25.6 km; Zimmermann, Regula; 17.6 km, 50 Fr; Zimmermann, Rolf; 22.4 km, 67 Fr; Zimmermann, Stefanie; 25.6 km.
Update folgt...
(coh)