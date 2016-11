Unihockey Mittelland steht an diesem Wochenende nach mehr als einem Drittel der Qualifikation enorm unter Siegesdruck. Wenn das NLB-Schlusslicht in den kommenden Heimspielen gegen die Tabellennachbarn Davos-Klosters und Sarganserland nicht mehrfach punktet, rückt die Teilnahme an den Playoffs ausser Reichweite.