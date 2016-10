«Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Pilzen und seit 23 Jahren kontrolliere ich sie», erzählt uns der 57-Jährige, während wir den Waldweges entlang marschieren. Ein erfahrener Mann also, der uns in die Welt der Pilze einführen wird. Was es vor dem Rundgang zu beachten gelte, frage ich.

«Gute Schuhe, einen aufgesetzten Hut und einen Korb. Ja keinen Plastiksack», mahnt Heinz Walter. Zuwenig Sauerstoff für die Ernte, darum. Aha. Auch sei es empfehlenswert, die Hosenbeine in die Socken zu verpacken. «Wegen den Zecken», sagt er und macht es vor. Ich tue es ihm gleich.

Schritt für Schritt führt unser Weg tiefer in den Wald hinein. «In Mitteleuropa gibt es ungefähr 3500 bekannte Arten von Grosspilzen.» Das sind solche, deren Fruchtkörper von blossem Auge gut erkennbar sind. «Was denkt ihr, wie viele davon sind für Speisezwecke geeignet?», fragt uns Heinz Walter. «500, 1000?» Es sind zirka 100, weiss er. «Ich erkenne um die 250 Pilzarten» erzählt der Gunzger, verlässt den Waldweg und verschwindet ins Dickicht.

Um bei der Suche fündig zu werden ist ausschlaggebend, dass Amateur wie Profi den Waldweg verlassen. Auch soll man sich langsam und bedächtig fortbewegen, der Blick stets dem Boden zugewandt – auch wenn dies zur Folge hat, dass einem ab und an ein Ast ins Gesicht springt.

Es dauert nicht lange, bis Heinz Walter den ersten Pilz entdeckt: Einen Bovist, der ist essbar. Aber noch so klein, deshalb lassen wir ihn sein. Kurz darauf finden wir einen Rettichhelmling, einen giftigen Pilz, der nach Rettich riecht und einen anderen, weissen Pilz, der auf den ersten Blick die gleichen Merkmale wie ein Knollenblätterpilz aufweist, der tödlich giftig ist.

Wenn auch nur ein einziger Knollenblätterpilz in einem Korb mit ansonsten essbaren Pilzen liegt, muss der gesamte Korbinhalt weggeworfen werden. Heinz Walter zieht den weissen Pilz vorsichtig aus der Erde, dreht ihn um und deutet auf die Lamellen: «Seht ihr, die Lamellen sind lila, bei einem Knollenblätterpilz wären sie weiss.»

Dann riecht er daran, macht ein vielsagendes Gesicht und reicht ihn weiter. Der Pilz riecht nach Anis. «Richtig», sagt Walter. «Das ist ein Anis-Champignon.»