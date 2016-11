«Fleisch gabs nur am Sonntag, und meistens nur für den Grossvater.» Wer wissen will, was der Landesstreik vor 100 Jahren bei der arbeitenden Bevölkerung im Kanton Solothurn für Auswirkungen auf den Alltag hatte, kann ab heute an verschiedenen Orten im Kanton zum eingangs erwähnten Beispiel zur «Versorgungslage» mehr erfahren.

Die «szenografischen Annäherungen an den Landesstreik», wie die Verantwortlichen das Kunstprojekt «Verschiebungen 18/18» nennen, gehen als Stühle mit integrierter Hörinstallation auf Reisen.