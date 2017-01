Am Sonntag, um 0.20 Uhr, bemerkte ein Autolenker Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Er hielt sich zu dem Zeitpunkt im Blechentunnel auf und befuhr die Autobahn A2 in Richtung Luzern.

Der Mann konnte das Auto noch aus dem Tunnel lenken und beim Rastplatz Teufengraben anhalten, wo die beiden Insassen das Auto verliessen. Der Personenwagen ging in der Folge in Flammen auf.

Die Feuerwehr Oensingen konnte den Brand schliesslich löschen. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen der Kantonspolizei haben ergeben, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde.