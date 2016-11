Ein heute gängiger Vorgang in der Musikindustrie. Auch Schenkers entstehen auf diese Weise. Nachdem die Band die Songs im Studio eingespielt habe, nehme er das Material nach Hause und überlege sich, wie die einzelnen Lieder noch angereichert werden könnten. Mal sei es mit einer Violine, mal mit Bläsern oder eben auch mit Kindern, welche den Refrain singen. «Ich schaue, was jedem einzelnen Lied halt dienlich ist», so Schenker.

Für die beiden Lieder hat der aktive Fasnächtler die Kinder der Oltner und Kappeler Fasnachtsvereine angeschrieben. Zudem hat der ausgebildete Musik- und Kindergartenlehrer erneut mit dem Kinderchor Olten/Starrkirch-Wil von Michaela Gurten zusammengearbeitet. Sie war bereits vor zwei Jahren involviert, als Schenker 20 Kinder castete, die den Popstar Robbie Williams auf der Bühne des Zürcher Hallenstadions unterstützten.

Die neue CD soll im Mai nächsten Jahres erscheinen. So lange müssen sich die Kinder noch gedulden, bis sie ihre eigene Stimme hören können. Lanciert wird das neue Album auf der Kinderland-Tournee, welche am Sonntag, 28. Mai, in Zofingen startet.