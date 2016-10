Ausgebrochen ist der Brand bei einem Industrieofen. Die Härterei benötigt ihn, um Metallteile robuster zu machen. Mit seinem Team hat Hofer eine Pumpe belüftet. Diese Arbeiten hat er schon unzählige Male gemacht. «Es ging schnell, es hat aus der Pumpe einen Öl-Spritzer gegeben und das konnte sich entzünden. Innert Sekunden stand dann der ganze Ofen in Flammen.»

Der Brand an der Industriestrasse in Dulliken brach am Freitagnachmittag etwa um halb drei aus. Rund 120 Feuerwehrleute aus der ganzen Region waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.