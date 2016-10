Am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Dulliken ein Notruf ein: Im Industrieareal in Dulliken war ein Brand ausgebrochen. Im Gebäudeinneren der Härterei Schmid an der Industriestrasse loderten die Flammen. Bis nach Olten trugen die Nebelschwaden den dichten, grauen Rauch - sein Geruch lag schon in der Luft, ehe man etwas vom Geschehenen erblicken konnte.

Bereits kurz nach dem Ausbruch des Brands konnte zumindest in einer Sache Entwarnung gegeben werden. So gab es keine Verletzten, was Andreas Mock von der Medienstelle der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage bestätigte. Zur Bekämpfung des Grossbrandes mussten die Feuerwehren mehrerer umliegender Gemeinden ausrücken.