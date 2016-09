Am Bahnhof Olten fahren so viele Züge wie noch nie. Nur am Hauptbahnhof Zürich gibts noch mehr. Mehr Kapazitäten sind aber in Olten nicht mehr möglich. Das soll sich nun ändern, wie Pläne der SBB zeigen, die seit Montag für einen Monat auf der städtischen Baudirektion zur Einsicht aufliegen: Damit im Bahnhof Olten noch mehr Züge möglich sind, sollen diese künftig ab den Geleisen 10 und 11 nicht nur Richtung Basel wie bisher, sondern auch Richtung Aarau und Zürich fahren können.

Dazu werden im Osten des Bahnhofs Richtung Dulliken unter dem Hardwald Geleise und Weichen neu angeordnet. Der Umbau beginnt voraussichtlich Mitte 2017 und soll für den Fahrplanwechsel 2018 in Betrieb gehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 28,5 Millionen Franken.

Weil der Umbau auf dem Gebiet der SBB vorgenommen wird, erwarten die Bundesbahnen keinen grossen Widerstand. Landkäufe sind für das Projekt nicht nötig. Das Vorhaben wird wegen der Lage in der Geleise nicht mit Profilen ausgesteckt.

Mit dem Umbau wird die Durchfahrt der S-Bahn-Linie 23 von Baden nach Langenthal beibehalten, was auf den bisherigen Geleisen 8 und 9 wegen der intensiven Gleisbelegung anderer Züge dereinst nicht mehr möglich sein wird.

Zudem wird so die Voraussetzung geschaffen, dass künftig eine neue S-Bahn-Linie 29 halbstündlich von Turgi und Aarau über Olten nach Zofingen und weiter nach Sursee fahren kann. Zudem wird so der Betrieb insgesamt flexibler, wenn dereinst nach Inbetriebnahme des Eppenbergtunnels die Strecke zwischen Olten und Aarau auf vier Spuren ausgebaut ist.

Die neue S-Bahn-Linie 29 nützt vor allem den Aargauern, weil sie so eine Direktverbindung haben von Turgi bis nach Zofingen. Doch was nützt der Umbau der Geleise den Oltnern? Zum einen können sie mit dem Vierspur-Streckenausbau von pünktlicheren Zügen profitieren, wie SBB-Mediensprecher Christian Ginsig erwähnt. Zum anderen gibts eine neue direkte Verbindung ohne Halt zwischen Olten und Aarau bis nach Turgi sowie weitere Verdichtungen in der Hauptverkehrszeit bei der S-Bahn-Linie 23 zwischen Olten und Langenthal.

Beides soll ab dem Jahr 2021 möglich sein. Weitere Verbesserungen sind ein ganztägiger Halbstundentakt (bisher nur in den Spitzenzeiten) zwischen Olten und Aarau für Dulliken, Däniken und Schönenwerd.