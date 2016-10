Für exaktes Arbeiten stützten die Männer ihre Hände auf einem zusammengeklebten Kissen ab. Auf die Frage, ob ihm seine Hände nicht wehtun bei dieser eher unbequem anmutenden Stellung, antwortet Geshe Lobsang Soepa nur mit einem milden Lächeln. Der Exil-Tibeter lebt in Italien, dorthin kehrt er nach der Tour zurück. Die anderen zwei Mönche fliegen nach einem Abstecher nach Österreich wieder nach Südindien. Dort leben sie in einem Exilkloster.

Noch haben erst wenige Besucher den Weg zum Tattarletti gefunden. Doch die fünf Anwesenden sind dafür umso faszinierter vom kreativen Schaffen der Mönche. Innerhalb einer Stunde entstand ein kompletter Rahmen; das gut ein Quadratmeter grosse Mandala sieht schon fast fertig aus. Seit drei Tagen entwickelt sich so, Stück für Stück, das immer eindrücklicher werdende Kunstwerk aus Sand.

Für die Mönche ist ein Besuch in Europa gar nicht so einfach: Christina Ackermann aus Oensingen hat auf Anfrage von «Friends of Tibet» in Österreich die Reiseorganisation übernommen. Sie ist Leiterin der Sektion Mittelland der Gesellschaft schweizerisch-tibetischer Freundschaft (GSTF) und setzt sich bereits seit Jahren für das Thema Tibet ein. «Ich brauche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen um mich herum», sagt die 63-Jährige.

Langsam füllt sich der Raum. Viele Eltern und Kinder schauen gebannt den exakt arbeitenden Händen der drei Mönche zu. Noch immer traut sich niemand, die wie eine Trennlinie aufgehängten Gebetsfähnchen zu überschreiten und einen noch näheren Blick auf die Hände zu erhaschen.

Tibetische Gebetsfahnen, tibetisch: rlung rta, heissen übersetzt so viel wie «Windpferd» und sollen die darauf niedergeschriebenen Gebete mit dem Wunsch nach Frieden durch den wehenden Wind verbreiten. Im Tattarletti herrscht Windstille. Zum Glück. Bei

zu viel Durchzug könnte der ganze Sand und damit die ganze Arbeit der letzten Tage davonwehen. Das Sandmandala ist zwar ein Symbol für Vergänglichkeit, doch dieses Kunstwerk soll erst nach Fertigstellung zerstreut werden.

Weniger vergänglich sind währenddessen die kleinen Kunstwerke der zertifizierten Zentangle-Lehrerin Tina Hunziker. Im oberen Stockwerk lädt sie zu einer «Entdeckungsreise zur eigenen Kreativität» ein. Passend zur meditativen Stimmung des Sandmandalas soll auch Zentangle dabei helfen, zur Ruhe zu kommen.

Das Prinzip ist ganz einfach: Grundelemente (Designs) werden gelernt, danach kann der Zeichnende diese nach eigenen Vorlieben zusammenstellen und auf einem kleinen Papierquadrat zu einem Kunstwerk zusammenführen. Dabei gilt: Radieren ist verboten. So entstehen einmalige Zeichnungen, die «eine Art Handschrift des Zeichnenden» zeigen, wie Hunziker die fein gezeichneten Bilder beschreibt.

Arbeit am Detail

Beim Streuen eines Sandmandalas kann zwar auch nicht radiert werden, doch kleine Unebenheiten werden von den Mönchen gekonnt mit einem Schaber zurechtgerückt. Gerade macht sich Geshe Lobsang Soepa an den letzten Schliff für den Abend und tupft mit dem Zeigefinger ein Detail am äusseren Rahmen des Mandalas zurecht.

Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr ist das Mandala fertig. In einer feierlichen Zeremonie wurde das Sandmandala aufgelöst, dabei wird der Sand der Aare «zurückgegeben» und so zu einem Symbol der Vergänglichkeit.