Selbstlosigkeit oder Egoismus, Leben oder Tod? Darüber galt es im interaktiven Spielfilm «Late Shift» zu entscheiden, der vergangenen Sonntag im Youcinema Oftringen und am Donnerstag im Youcinema Olten gezeigt wurde. Quasi zeitgleich also mit dem Fernsehexperiment «Terror – Ihr Urteil», das letzten Montag über die Schweizer Fernsehbildschirme lief.

Beiden Formaten gemein: Die Zuschauer konnten den Verlauf der Handlung beeinflussen. Per Telefonanruf und online in letztem, per Smartphone-App in erstem Fall.

«Your decisions are you», bescheidet mir die App «CtrlMovie», die ich kurz vor Beginn der schweizerisch-englischen Co-Produktion im Youcinema Olten aufs Handy geladen habe. Ich sei also, was ich entscheide. Das wage ich im Laufe der Geschichte noch anzuzweifeln. Aber hinein ins Geschehen: Der Mathematikstudent Matt jobbt als Wachmann in einer Autogarage in London, in der Luxuswagen parkiert sind. Als er den Diebstahl einer der Karossen verhindern will, wird er gekidnappt. Und genötigt, sich an einem Kunstraub zu beteiligen.