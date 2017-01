An ihrer Nominationsversammlung hat die städtische SP auch ihre Themenschwerpunkte im Gemeinderatswahlkampf definiert: Sie steht unter anderem ein für

• eine vorübergehende Steuererhöhungen zur Realisierung von wichtigen Projekten

• die Verbesserung in derUnterführungsstrasse und Winkel

• mehr Veloabstellplätze am Bahnhof

• eine Verbesserung der Aufenthaltqualität in der Innenstadt durch beschattete Sitzplätze

• ein neues Schulhaus für die stark wachsenden Quartiere am Born und in SüdWest

• mehr Frühförderung in Deutsch

• attraktive Quartierspielplätze

• die Einrichtung einer Notschlafstelle

• Lösung für Freizeitzentrum Provi 8