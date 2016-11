Das gab es im Oltner Gemeindeparlament schon einige Zeit nicht mehr: Nach etwas mehr als einer Stunde war man am Mittwochabend mit dem Budget 2017 durch. Am bisherigen Steuerfuss von 108 Prozent für natürliche und juristische Personen wurden ebenso wenig gerüttelt wie an einzelnen Budgetposten. Kein einziger Antrag, egal aus welcher politischen Richtung, fand eine Mehrheit für eine Änderung. Der Voranschlag 2017 weist bei einem Aufwand von 104 Millionen Franken einen Gewinn von knapp 3,6 Millionen auf.

Der wichtigste Antrag, nämlich die von der SVP schon vorgängig angekündigte Streichung des 400'000-fränkigen Projektierungskredits für die Personenunterführung Hammer ins neue Quartier Olten SüdWest, wurde mit 30:16 Stimmen klar abgelehnt. Nur die FDP stimmte noch mit der Volkspartei. Ebenfalls auf kein Musikgehör stiess der Grüne Felix Wettstein mit seinem Antrag, in die Investitionsrechnung einen Projektierungskredit von 500'000 Franken aufzunehmen, um ein neues Schulhaus im Kleinholz-Quartier zu planen. Stadtpräsident und Bildungsdirektor Martin Wey sagte dazu, dass der Stadtrat einen Grundsatzentscheid zum Schulhausneubau Anfang nächsten Jahres fällen werde und erst danach klar sei, wie hoch ein allfälliger Projektierungskredit sein müsse. Das Parlament lehnte dementsprechend den Wettstein-Antrag mit 27:12 Stimmen bei 7 Enthaltungen ab.

Anträge für kleinere Budgetposten waren ebenfalls nicht erfolgreich. Der knappste Entscheid fiel beim Begehren von SP-Mann Fritz Buser, dem Oratorienchor Olten 2000 Franken zu genehmigen. Mit einem Verhältnis von 19:17 Stimmen wurde dem Wunsch nicht entsprochen - einige Parteikollegen von Buser enthielten sich der Stimme. Er selbst war aus privaten Gründen bereits nicht mehr anwesend.

Schiffbruch erhielt auch SP-Gemeinderat Yabgu R. Balkaç mit seinem Anliegen, für die Interkulturelle Bibliothek Ikubo, beheimatet im Cultibo, einen Jahresbeitrag von 10'000 Franken zu bekommen. Die Sache fiel mit 22:11 Stimmen bei 11 Enthaltungen, teils auch solche von SP-Kollegen, klar durch.

In der Schlussabstimmung wurde das Budget 2017 schliesslich klar mit 39:0 Stimmen bei 7 Enthaltungen der SVP angenommen. Die SVP-Enthaltungen rühren daher, weil ihr Antrag auf Streichung des Projektkredits zur Personenunterführung Hammer nicht durchkam.