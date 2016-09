Der Initiant sieht die Bruderschaft des Kapuzinerklosters und andere Mitglieder des ehemaligen Kloster-OKs durchaus mit im Boot. Die Klostergemeinschaft sicher auch mit einem Stand. Was Lang aber mit Sicherheit nicht vorschwebt: ein Remmidemmi-Fest mit Musik an allen Ecken und Enden. «Ein Beizlifest kommt gar nicht infrage», so Lang bestimmt.

Auch ein solides Gastrokonzept schwebt ihm vor: «Es hat keinen Wert, an 20 Ständen Glühwein auszuschenken und an 15 Ständen Bratwürste zu verkaufen», gibt er zu bedenken. Ein gepflegter und besinnlicher Anlass schwebt ihm vor, der durchaus auch Parallelen zum bisherigen Klostermarkt aufweisen kann. Etwa musikalische Darbietungen, die bislang in der Klosterkirche stattfanden, könnten koordiniert auch in der Stadtkirche präsentiert werden.

Als Daten angedacht sind die ersten beiden Adventswochenenden. Wobei Lang festhält: «Die Veranstaltung muss unbedingt mit dem lokalen Gewerbe abgesprochen sein.» Eine durchweg konzertierte Aktion also. Roger Lang nickt. Und schliesslich ist vorgesehen, aus dem Erlös des Marktes die christkatholische Kirchgemeinde Region Olten bei der Renovation der Stadtkirche mit einem Zustupf zu unterstützen.

Kapuziner nicht selbst aktiv

«Das finde ich grossartig, dass der Adventsmarkt im Klostergarten einen Nachfolger bekommt», sagt Guardian Josef Bründler. Dass die Kapuziner aber dabei selbst aktiv würden, davon geht er nicht aus. «Wir sind altersmässig über dem Zenit», sagt Bründler süffisant. Und auf den auslaufenden Markt im Klostergarten angesprochen meint er: «Ein Unterbruch in der Austragungsreihe kam für uns nicht infrage. Also lag das Finale auf der Hand. Es ist auch gut, wenn man eine Sache beenden kann, so lang sie noch populär und hoch willkommen ist.»

Begrüsst wird die Initiative Langs grundsätzlich auch von Gewerbe Olten, wie Co-Präsidentin Daniela Gaiotto zu verstehen gibt. «Wie konkret die Zusammenarbeit aussehen wird, kann ich noch nicht sagen, dazu ist es zu früh.» Aber sie weiss die Absicht des Rathskellerwirts, den Adventsmarkt in Absprache mit dem hiesigen Gewerbe durchzuführen, sehr zu schätzen. Denn: «Initiativen sind immer gut», sagt die Co-Präsidentin; «wir könnten vom Vorstand aus unmöglich alle Aktivitäten alleine stemmen.»