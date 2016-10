Wir finden sie auf Klingelschildern, auf Ausweisen und auf Grabsteinen. Alle haben wir einen und ein Leben ohne sie scheint schier unmöglich. Zusammen mit dem Ruf- oder Vornamen gibt der Familienname nicht nur uns eine Identität, sondern auch der Verwandt- oder Lebensgemeinschaft, der wir angehören.

Was es mit den Familiennamen auf sich hat, woher sie kommen und was sie bedeuten, stösst deshalb auf grosses Interesse. Es mag daher überraschen, dass es Familiennamen nicht immer gegeben hat. Sie sind nämlich in einer bestimmten Zeit in der heutigen Form und Funktion entstanden.

Im Frühmittelalter war es noch üblich, nur einen Rufnamen zu haben – so zum Beispiel die 924 als Zinser der Zürcher Fraumünsterabtei erwähnte Person namens Alewic in Dulliken. Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz begann man aber in der Zeit des Hoch- und Spätmittelalters, dem Rufnamen noch einen beschreibenden, charakterisierenden oder konkretisierenden Zweitnamen respektive Nachnamen anzuhängen.