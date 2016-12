Ein anonymer Hinweis erreichte am Dienstag die Redaktion dieser Zeitung per E-Mail. Der Vorwurf: Die Schule würde trotz grassierendem Norovirus keine ausreichenden Sofortmassnahmen treffen.

Peter Hodel, Gemeindepräsident der Gemeinde Schönenwerd, kann auf Anfrage dieser Zeitung nicht bestätigen, dass es sich um das Norovirus handelt: «Bei Symptomen wie Brech-Durchfall denken natürlich immer gleich alle an das Norovirus, es könnte aber auch einfach eine Grippewelle sein.» Im Sinne einer Vorsichtsmassnahme habe die Schulleitung jedoch mit einem örtlichen Arzt gesprochen. Auch wurde der Kantonsarzt in Kenntnis gesetzt.

Die Eltern seien per Brief auf die Umstände hingewiesen und über die Verhaltensempfehlungen informiert worden. Bei ersten Anzeichen sollen die Schulkinder natürlich unbedingt zu Hause bleiben und erst wieder in die Schule geschickt werden, wenn sie sich vollständig erholt haben, sagt Peter Hodel weiter.

Die Schulleitung bleibe in der Zwischenzeit in Rücksprache mit dem Kantonsarzt. Die von der Schule getroffenen Sofortmassnahmen wie erhöhte Hygienevorschriften seien in ausreichendem Masse getroffen worden.

Vanessa Erni, Leiterin der Kita «Mosaik» in Schönenwerd bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass der Verdacht auf Norovirus bestehe. Als Sofortmassnahme sei die Kita letzte Woche von Mittwoch bis Freitag geschlossen geblieben. «Die Kita ist eine Institution ähnlich wie ein Altersheim, solche Sofortmassnahmen können deshalb unabhängig von der Schule beschlossen werden», sagt Vanessa Erni.

Bei der Primarschule Schönenwerd konnte keine Auskunft eingeholt werden. Das Sekretariat war am Dienstag geschlossen und verwies auf die Gemeindeverwaltung.