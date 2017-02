Rund 20 Eingaben zum Projekt Windpark Burg (Kienberg/Oberhof) sind im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung von Ende November bis Mitte Januar eingegangen. Dies teilt auf Anfrage Louis Lutz mit, Leiter Erneuerbare Energie bei der AEW Energie AG, die an der projektierenden Windpark Burg AG beteiligt ist. Die Eingaben stammen zum Teil von Verbänden und Organisationen, zum Teil von Einzelpersonen aus den betroffenen Gemeinden.

Zum Inhalt möchte Lutz noch keine Angaben machen, da die inhaltliche Bearbeitung für die Stellungnahme im Rahmen des Mitwirkungsberichts noch im Gang sei. Die Ablehnung durch verschiedene Umweltverbände habe er so erwartet. Unter den privaten Eingaben seien aber auch solche, die konkrete Einzelheiten beträfen, die in die Weiterbearbeitung des Projekts einfliessen könnten.

Welche Wirkung die Eingaben haben, entscheiden die Behörden der Kantone Solothurn und Aargau und der betroffenen Gemeinden. Als Vertreter der Projektanten hofft Lutz, dass das Windpark-Projekt schon bald die Freigabe für die öffentliche Auflage erhält, die im besten Fall im April erfolgen könnte. «Koordinationskanton ist Solothurn», erklärt Lutz.

Jurapark ist dagegen

Der Jurapark Aargau, in dessen Gebiet das Windparkprojekt fällt, beantragt den Verzicht auf den Windpark Burg. Die intakten Landschaften mit hohen Erholungswert seien das Kapital des Regionalen Naturparks. Aufgrund der nachteiligen Auswirkungen der Windanlagen und der damit verbundenen Ausbauvorhaben (Erschliessungsstrassen, Montage- und Installationsbereiche) auf Natur und Landschaft lehnt der Jurapark die Winkraftnutzung innerhalb seines Perimeters ab. Der energetische Nutzen stehe in einem ungünstigen Verhältnis gegenüber den landschaftlichen und ökologischen Beeinträchtigungen. Eine umfassende Abwägung der Interessen hätte bereits auf Stufe Richtplan erfolgen müssen, sei aber nicht vorgenommen worden, kritisiert der Jurapark Aargau.

Fledermäuse und Brutvögel

Den Verzicht beantragen auch Pro Natura Solothurn und Aargau. Sie unterstützen zwar die Energiestrategie 2050 und im Grundsatz auch Windenergieanlagen, doch das Projekt Windpark Burg erfülle die Ansprüche von Natur- und Landschaftsschutz nicht. Unter anderem sorgt sich Pro Natura um die vom Aussterben bedrohte Fledermausart Grosse Hufeisennase, die im Projektgebiet nachgewiesen sei. Eine von nur noch drei Fortpflanzungskolonien in der Schweiz befinde sich in Wegenstetten, nordwestlich von Kienberg. An der Ramsfluh brüte der vom Aussterben bedrohte Wanderfalke. Statt des von der Vogelwarte Sempach empfohlenen Minimalabstands von 3 Kilometern befinde sich die nächste geplante Windenergieanlage nur 2 Kilometer vom Wanderfalkenhorst entfernt. Laut Pro Natura handelt es sich beim Projektgebiet Burg um einen Zugvogelhotspot für thermikabhängige Greifvögel. An einem so exponierten Standort sei auf Windenergieanlage zu verzichten.

In Widerspruch zum Juraschutz

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) schreibt, der Windpark Burg wäre von Osten, Norden und Westen weiträumig sichtbar und würde das Landschaftsbild massiv verändern. Die Standorte der fünf Anlagen lägen in unmittelbarer Nähe der zwei BLN-Gebiete Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura sowie Baselbieter und Fricktaler Tafeljura. Das Gebot der grösstmöglichen Schonung dieser Landschaften von nationaler Bedeutung werde unterlaufen. Die 160 Meer hohen Anlagen stünden im Widerspruch zu den Zielen der Juraschutzzone. Der Abstand von 350 Meter zum Siedlungsgebiet sei ungenügend, und das Naturerholungsgebiet rund um die Salhöhe würde entwertet, so die SL.

Selbstverständlich lehnt auch der Verein Pro Burg, der rund 300 Gegner aus den umliegenden Gemeinden vereint, im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung das Projekt Windpark Burg ab. Er verweist zusätzlich auf internationale Studien zu den Auswirkungen von Infraschall auf die Gesundheit von Menschen und Tieren und wirft Fragen auf zu Signal-Lichtblitzen und Schattenwurf, zu Konflikten in den betroffenen Dorfgemeinschaften, zu Wertverlusten von Liegenschaften sowie zu verschiedenen wirtschaftlichen Aspekten, die aus Sicht der Gegner zu grosse Risiken bieten.