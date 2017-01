Wenn sich Revierförster Daniel Kleger zu seinem Beruf äussert, spricht er in zweiter Linie von Bäumen. In erster Linie spricht er von Geld. Das mag der Grund sein, dass der 57-Jährige im Gespräch nicht richtig fassbar wird – Zahlen sind im Gegensatz zum Wald abstrakte Materie. Sie müssen aber wohl eine Rolle spielen: Kleger ist seit 30 Jahren im Forstrevier Werderamt tätig. Er weiss Bescheid.

Zerfall des Holzpreises

«Der Wald, ganz hart gerechnet, rentiert heute nicht mehr», sagt Kleger, nicht ohne einen Anflug von Nostalgie. 1986, als er im Werderamt anfing, seien sie vier Forstwarte und zwei Lehrlinge gewesen – «heute bewirtschaften ein Förster und ein Forstwart die doppelte Fläche Wald.» Oder anders ausgedrückt: 1986 habe ein Kubikmeter Holz auf dem Markt 180 bis 200 Franken erzielt, heute liege der Kubikmeterpreis noch bei 85 Franken. «Es hängt alles mit dem Geld zusammen. Das ist die Tragödie: Dass der Wald am Geld gemessen wird, das er abwirft.» Der Mann im olivgrünen Arbeitsgewand, der einen so patenten Eindruck erweckt, wirkt einen kurzen Moment lang ratlos.

Kleger, der in Amriswil aufgewachsen ist, zog 1986 aus dem Thurgau zu. Bis Mai vergangenen Jahres wohnte er in Schönenwerd, seither lebt er in Mahren bei Lostorf. Auch nach dreissig Jahren, die er im Kanton Solothurn verbracht hat, hört man ihm den Ostschweizer noch deutlich an. Fragt man ihn, was sich in diesen dreissig Jahren in seinem Beruf verändert hat, muss er nicht lange überlegen: Eben der Zerfall des Holzpreises. «Immer hiess es, vom Kanton, vom Bund: ‹Der Wald kriegt seinen Wert schon noch.› Das war immer die Hoffnung von uns Förstern. Fakt ist aber: Ich arbeite seit 1976, und der Wald hatte nie mehr Wert als dann», sagt Kleger. Und ergänzt: «Der Wald macht immer noch alles gleich. Aber nicht zu den gleichen finanziellen Bedingungen.»

Diese Bedingungen sind an den Weltmarkt gekoppelt, an die Schweiz als Hochlohnland, an das Schweizer Waldgesetz, «eines der härtesten», sagt er. Heute decke der Wald nicht mehr das in ihn investierte Geld. Alle lieben den Wald, aber am schönen Waldbild verdiene er nicht. «Eigentlich sollte ich ökologisch denken, aber das rentiert ökonomisch nicht», resümiert er. «Dieser Spagat ist zum Teil frustrierend, dem bin ich machtlos ausgeliefert.»

Und doch würde er den Job sofort wieder machen. Als Förster bildet er Lehrlinge aus, führt Personal, macht das Büro, arbeitet draussen im Wald. Sei er eben Allrounder, das liege ihm. Faszinierend findet er, dass der Wald eine langfristige Materie ist. «Das Endprodukt seiner Mühen sieht der Förster nie – Resultate sind erst nach 80 bis 150 Jahren sichtbar.» Er plane in der Hoffnung, auch in hundert Jahren nicht falsch gelegen zu sein.