«Du kannst nicht alles haben», sagt Urs Richner. Wenn der 60-jährige Werkmeister vom Bauamt der Gemeinde Gränichen den Mund auftut, bekommt man erdige Wynentaler Mundart zu hören. Er ist aufgewachsen in Teufenthal, lernte beim Götti in Oberkulm mit den Pferden pflügen, wohnt in Unterkulm und ist Bürger von Gränichen. Präsident der Wanderfreunde Leutwil-Teufenthal-Unterkulm – «Lüüpu, Töifetu, Onderchoum».

Den Blick in die Welt öffnete ihm ein Nachbar. Als Chauffeur bei Möbel-Pfister brachte dieser dem Wynentaler Schulbub Bierdeckel aus der ganzen Schweiz mit. Seither sammelt Urs Richner Bierdeckel. 11'500 Bierdeckel von Schweizer Brauereien hat er in bald 50 Jahren zusammengetragen. Längst ist es Urs Richner, der das von Walter Wenger (Chur) begonnene «Biertellerverzeichnis Schweiz» weiterführt. 13'500 Bierdeckel (oder Bierteller) sind darin abgebildet.

Das heisst: Es gibt immer noch 2000, die Urs Richner nicht hat, obwohl er nach seiner eigenen Einschätzung eine der drei grössten Sammlungen der Schweiz beisammen hat. Man erinnert sich: «Du kannst nicht alles haben.»

Nach den Deckeln die Flaschen

Seine 11'500 Schweizer Bierdeckel sind ohnehin nicht alles. Dazu kommen 65'000 deutsche, 11'000 holländische, 11'000 österreichische, 2000 italienische. Und noch 4000 bis 5000 französische. Waren es in der Schulzeit erst Bierdeckel, kamen in der Lehrzeit die Flaschen hinzu. Davon hat Richner etwa 800. «Alles andere kam später», sagt er noch. Alles andere, das heisst 1000 Biergläser (Stangen und Tulpen), 500 Humpen, 5000 Email-Schilder von Brauereien, Kronkorken, Dosen, Flaschenöffner, und, und, und. «Also, das sind etwa 200 000 Objekte», wirft beim Gespräch Beat Wasser ein, der Direktor des Zündholzmuseums. Richner nickt.

Wie kann ein Mensch in seinem Leben solche Mengen sammeln? Mit der Hilfe eines Beziehungsnetzes. «Mein Hoflieferant war mein verstorbener Onkel Edgar Säuberli», verrät Richner. Der ledige Onkel arbeitete als Mechaniker in der SBB-Werkstätte Chur, kam mit dem Zug in der Schweiz herum und beschaffte dem Neffen ganz gezielt gewünschte Stücke. «Auch viele Kollegen vom Wandern bringen mir Sachen. Wir tauschen aus.»