Mit grosser Genugtuung und Erleichterung hat der Stüsslinger Gemeinderat von der Nachfolgeregelung beim Dorfladen Kenntnis genommen. Nach Mitteilung der IG Dorfladen konnte Nicole Leuzinger, wohnhaft in Stüsslingen, als Filialleiterin gewonnen werden.

Sie hat früher schon im Dorfladen mitgearbeitet. Nicole Leuzinger tritt ihre Stelle per Anfang Januar 2017 an, vorderhand befristet auf ein Jahr. Es besteht aber die Option einer späteren Übernahme des Ladens durch die Angestellte.

Damit geht die langjährige Tätigkeit – ja Ära – von Katharina Strähl zu Ende. Sie hat den Laden während 32 Jahren erfolgreich und mit grossem Engagement geführt. Der Gemeinderat spricht ihr für ihren unermüdlichen Einsatz Lob und Anerkennung aus. Ebenso dankt er der IG Dorfladen für ihre beharrlichen Bemühungen, die nun zu dieser vorzüglichen Lösung führten.

Rettungsaktion 2008

Der Stüsslinger Dorfladen wird seit 2008 von der Genossenschaft Mini-Marché geführt. Damals wurde die IG Dorfladen gegründet, die in kurzer Zeit 35 000 Franken als zinsloses Darlehen sammelte und so das Überleben des Dorfladens sicherte. Die Läden von Mini-Marché mit Sitz in Courrendlin JU finden sich vor allem im welschen Jurabogen.

Im Hinblick auf die Pensionierung der Geschäftsführerin Katharina Strähl im Februar 2017 liess Mini-Marché verlauten, dass für die Nachfolge eine Person gesucht werde, die den Laden selbstständig führen würde.

Der Gemeinderat bot darauf ideelle Unterstützung für den Dorfladen an, schloss aber ein finanzielles Engagement der Gemeinde aus. Hingegen sicherte er zu, dass er den Dorfladen auch in Zukunft gegen entsprechende Entschädigung als Verkaufsstelle der Abfallmarken und als Entsorgungsstelle beauftragen wolle. Im Stüsslinger Dorfladen ist ebenfalls seit 2008 eine Postagentur integriert.

