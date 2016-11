Auch sei der Familie aufgefallen, dass es in der Region kein persisches Restaurant gebe. Dies wollten sie ändern. Doch bis das Restaurant Shiraz eröffnet wurde, mussten noch einige Hürden überwunden werden. So sei beispielsweise der finanzielle Aspekt schwierig gewesen, erklärt der Sohn: «Einem Flüchtling will eben niemand einen Kredit geben.» Die in Shiraz gebliebene Grossmutter Keyvans habe darauf ihren Schmuck verkauft, um der Familie in der Schweiz zu helfen.

Auch der Bruder der Ehefrau habe die Shafiees unterstützt. Auf die Frage, ob es abgesehen von den Finanzen auch andere Probleme gab, lachen die beiden und blicken gleichzeitig zum Dampfabzug. Um eine gute Lüftung zu besorgen, habe die Familie ungefähr ein halbes Jahr gebraucht und etliche Reisen unternehmen müssen. Ohne Auto sei dies besonders aufwendig und zeitintensiv gewesen.

Was der Bauer nicht kennt...

Im April 2016 wurden die Shafiees für ihre Ausdauer belohnt, als sie die Tore des Restaurants öffnen konnten. Das Geschäft laufe seit der Eröffnung unterschiedlich: An manchen Tagen stehen die Menschen draussen Schlange, an anderen kommt kein einziger Gast. Einige Stammgäste kehren jedoch fast täglich im Restaurant ein. So beispielsweise eine alte Dame, die mit Shafiee gerne darüber witzelt, dass sie sich nach einem Abendessen bei ihm so wohl fühlt, dass sie kein Schlafmittel mehr brauche. Alles in allem, so äussern sich die beiden, haben sie noch zu wenig Gäste.

Viele Leute seien skeptisch, da sie persisches Essen nicht kennen. «Sie wissen nicht, was sie erwartet, und probieren es deshalb nicht», so der Koch. Beim Essen eines saftigen, in Safran und Zitrone marinierten Pouletspiess und dem typisch iranischen Reis wird klar: Wer es nicht probiert, verpasst etwas.

Shafiee habe viele verschiedene Lieferanten getestet, bis er die Zutaten gefunden habe, die dem authentischen, persischen Essen entsprachen. Gewisse Zutaten, wie das Gewürz für den Tee, sendet sein Vater ihm sogar aus Shiraz. Den Tee geniessen die Gäste am besten dann, wenn der Sohn Keyvan seine grosse Leidenschaft, das Singen, an der Theke des Restaurants übt. Dass viel Gefühl mitschwingt, wenn er die Zeilen eines 800-jährigen Gedichtes von Hafiz in klassischer Melodie singt, ist spürbar. Neben seiner Leidenschaft hilft Keyvan Shafiee am Wochenende und abends im Restaurant aus, unter der Woche studiert er an der ETH Physik. Doch zurzeit sucht er einen Job, um die Familie zu unterstützen.