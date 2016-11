Ein Strom-Knotenpunkt ist das Unterwerk Gösgen fürwahr. Es bindet die Stromverbraucher der Region Olten–Aarau an die Nord-Süd-Achse des Schweizer Übertragungsnetzes an. Es ist seinerseits verbunden mit den Schaltanlagen in Laufenburg, Ormalingen, Sursee, Mettlen und Flumenthal. Hier übernimmt die Aare Versorgungs AG (Avag) den Strom zur Verteilung an die Verbraucher in den Gemeinden der Region. Die Schaltanlage des Unterwerks Gösgen dient zusätzlich als Einspeisepunkt für die Stromproduktion des Wasserkraftwerks Gösgen, und sie übernimmt die Eigenbedarfsanspeisung des Kernkraftwerks Gösgen während dessen Revisionen.

58-jährige Freiluftanlage ersetzt

Bisher gehörte zum Unterwerk Gösgen eine eingezäunte Freiluft-Schaltanlage auf der Insel zwischen der Cartaseta-Brücke über die Aare und dem Wasserkraftwerk Niedergösgen am Aarekanal. Fast 60 Jahre lang hatte diese 1958 erbaute 220-Kilovolt-Schaltanlage ihren Dienst getan. «Ihr Ersatz war überfällig», bestätigte an der Feier Rudolf Meier, der Geschäftsführer der Alpiq EnerTrans AG. Die im Gebäude des Wasserkraftwerks Niedergösgen untergebrachte Alpiq-Tochterfirma für Hoch- und Mittelspannung hat im Auftrag der Swissgrid den Bau der neuen Schaltanlage als Gesamtplanerin übernommen.