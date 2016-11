Der Milchexpress kommt

Was bereits an den beiden letzten beiden Gemeindeversammlungen angetönt wurde, ist nun Tatsache: Der Milchexpress kommt ins Dorf. Dominik Hess vom Trimbacher Rintelhof wird ab dem 6. Dezember jeweils dienstags von 13 bis ungefähr 15 Uhr verschiedene Stationen im Dorf anfahren. «Gebt ihm eine Chance, das ist eine gute Sache», appellierte Marie-Louise Wilhelm an die Bevölkerung.

2017 stehen wieder Wahlen an. Darunter auch jene des Gemeinderates. Marie-Louise Wilhelm konnte bereits jetzt vermelden, dass Vizegemeindepräsidentin Astrid Egli zurücktreten wird. «Marcel Fischer und Thomas Schenker haben sich noch nicht entschieden, Dino Carpanetti und ich werden weitermachen», verkündete sie und schloss damit die Budgetgemeindeversammlung nach knapp einer Stunde.