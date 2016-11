Lokales Gewerbe stärken

Auch in der Rede von Roland Fürst, Solothurner Landammann und Vorsteher des Bau- und Justizdepartements, hat die Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert. Mit Beispielen aus der Geschichte zeigt er auf, dass das Motto wahr ist, dass gemeinsam mehr bewegt werden kann. Weiter betont er in seiner Ansprache, wie wichtig es ihm sei, in der Region einzukaufen, um das lokale Gewerbe zu unterstützen und ermuntert die Anwesenden, es ihm gleichzutun.

Nach der viertelstündigen Rede Fürsts geht es mit der Ausstellung los: Roger Widmer, Walter Rhiner, Roland Fürst und Gery Meier, Gemeindepräsident Dänikens, durchschneiden gemeinsam das Band zur Ausstellungsfläche und öffnen somit auch der Öffentlichkeit offiziell die Tore der Gewa 2016. Für den Event in Däniken haben sich über 100 Aussteller angemeldet. Die Vielseitigkeit des Angebots wird einem jedoch erst beim Premierendurchgang durch das Festzelt und anschliessend durch die Erlimatthalle richtig bewusst.