Dieser Wunsch soll in Erfüllung gehen: Nachdem es sich alle Spaziergänger im Schneidersitz auf den Teppichen des Tempels bequem gemacht haben und die orangefarbenen Tücher von barfüssigen Sikhs um 130 Köpfe gebunden wurden, werden Pakoras und indischer Tee verteilt. Denn, wie Karnail Singh erklärt, der Präsident der Sikh-Gemeinde Däniken: «Mit leerem Magen kann man nicht meditieren.»

Während die Spaziergänger ihre frittierten Teigtaschen geniessen und den Tee schlürfen, wird erörtert, wie man Sikh wird. «Sikh bedeutet ‹der Lernende›, also sind wir eigentlich alle Sikhs», so Singh. Um aber von der Sikh-Gemeinde anerkannt zu werden, sollte man nach den Prinzipien des Sikhismus leben und sich nach dem Ritual der Sikhs taufen lassen. Was im Sikhismus am wichtigsten sei, ist laut Singh die Gleichheit aller Menschen. «Wenn ich eine Person sehe, sehe ich nicht eine Frau oder einen Mann, einen Christen oder einen Buddhisten. Ich sehe einen Menschen», so der Sikh.

Mit vollen Bäuchen geht der Spaziergang weiter zum buddhistischen Thai-Zentrum Wat Srinagarindravararam in Gretzenbach. Unterwegs äussert sich ein Besucher, dass er wohl der einzige anwesende Atheist sei – ein Beispiel dafür, dass an dieser Veranstaltung alle willkommen sind. Beim Tempel angekommen wird ihnen die Lehre des Buddhismus und die Geschichte des Tempels erklärt.

Darauf folgt ein Rundgang durch den Tempel, in welchem schwarz gekleidete Buddhisten vor dem Bild des verstorbenen thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej trauern. Draussen vor dem Tempel wird erzählt, wie man Buddhist wird: Dies finde im Inneren eines Menschen statt, wenn man sich mit der buddhistischen Lehre identifiziert. Ein Taufritual gebe es hingegen nicht. Leider muss auch dieser Besuch kurz gehalten werden, da die Dauer des Spaziergangs mit zwei Stunden etwas knapp berechnet wurde.

Anlass soll es auch 2017 geben

Der Spaziergang endet in der römisch-katholischen Kirche in Gretzenbach, wo allen Besuchern ein Apéro offeriert wird. Wieslaw Reglinski blickt auf einen erfolgreichen Morgen zurück: «Wir haben mit 30 bis 50 Spaziergängern gerechnet. Dass 130 gekommen sind, hat mich sehr überrascht», so Reglinski erfreut.

Die Veranstaltung soll auch nächstes Jahr wieder stattfinden. «Es ist mir wichtig, dass wir Ängste und Vorurteile abbauen können», erklärt der Pfarrer seine Motivation. «Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, dass wir alle zusammen leben und auskommen können, egal, welche Konfession oder Weltanschauung wir haben.»