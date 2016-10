Ein Fussgängerstreifen wird zum Zankapfel: Nachdem Kantonsrat Rolf Sommer (SVP) gegen die Ausführung der Strassensanierung an der Niederämterstrasse in Dulliken beim Kanton intervenierte, bekam er teilweise recht. Nun wurden Anpassungen vorgenommen, die Bauarbeiten werden aber nicht verzögert.

Der Grund für die Sanierung des Fussgängerübergangs «Im Schäfer» ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit, wie das das kantonale Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) letzte Woche gegenüber dieser Zeitung sagte.

An besagter Stelle mussten die Fussgänger bis anhin über eine sechs Meter breite Strasse gehen, ohne in der Mitte einen Sicherheitshalt einlegen zu können. Bei einer Verkehrsfrequenz von 17'500 Fahrzeugen am Tag gefährlich. Abhilfe soll nun eine Verkehrsinsel schaffen. Die Bauarbeiten laufen seit dem 28. September und werden bis Mitte November abgeschlossen sein.