Herbstzeit ist Festzeit im Alters- und Pflegeheim Brüggli in Dulliken. Am traditionellen Oktoberfest, welches am kommenden Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, stattfindet, wird den Besucherinnen und Besuchern der Duft von frisch gebackenen Brezen in die Nase steigen. Ein frisch gezapftes Bier wird zu dieser bayrischen Spezialität natürlich auch angeboten. Es werden frische Brote, Zöpfe, Nusstorten und vieles mehr aus der hauseigenen Bäckerei angepriesen. Die herbstlich dekorierte Festwirtschaft wird an beiden Tagen geöffnet sein und es werden feine Grilladen angeboten.

Am Sonntag wird das Zmittag von den Ängelbärgchöch Dulliken zubereitet. Nach dem feinen Essen wird man trotz vollem Magen dem leckeren Kuchen- und Dessertbuffet nicht widerstehen können. Im Eingangsbereich des Brüggli befindet sich wiederum ein Basar. Eine grosszügige Tombola lädt dazu ein, sein Glück zu versuchen. Im Untergeschoss findet der traditionelle Flohmarkt statt, an welchem man viele Schätze entdecken und auch in Erinnerungen schwelgen kann.

An beiden Tagen wird Regula Greppi-Caduff die Kinder wie auch die erwachsenen Besucherinnen und Besucher in ihre Märchenwelten entführen. Am Sonntag beehrt die Musikgesellschaft Dulliken die Besucher und Bewohner mit einem Frühschoppenkonzert. Am Nachmittag bringt die Herregäger Guggemusig Olte das Brüggli zum Beben.

Am Brügglifest 2016 wird das Alters- und Pflegeheim von diversen Dulliker Vereinen und Organisationen sowie vom Gemeinderat Dulliken unterstützt. Die Brügglifamilie dankt allen fleissigen Helferinnen und Helfern für den selbstlosen Einsatz zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner. (mgt)