Die geplante Überbauung «Aareblick» in Niedergösgen soll insgesamt vier Gebäude umfassen: eines mit drei Vollgeschossen plus Attika, drei mit zwei Vollgeschossen plus Attika. In diesen Bauten sollen gesamthaft 34 Wohnungen entstehen, jeweils fünf Wohnungen in den kleineren, zweistöckigen Gebäuden, zehn im grösseren, zweistöckigen Gebäude sowie 14 im grossen, dreistöckigen Gebäude (siehe Karte).